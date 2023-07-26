Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Купе-кроссовер Geely Tugella
Интересные места отдыха в Псковской области
удобное страхование
Господин Рейтингомер
PERCo расширяет завод в Пскове
Топ уютных летних террас Пскова
самое время для ремонта
Муниципальная реформа три четверти пути
«Истфакт» Княгиня Ольга
учеба в ПАТК
ПЭМЗ: тендер на вентиляцию
Муниципальная реформа FAQ
университет профсоюзов
 
 
 
ещё Общество 26.07.2023 16:560 ЗАГС онлайн: пять причин для регистрации брака через Госуслуги 27.07.2023 07:570 На железных дорогах России могут начать опознавать пассажиров по лицам 27.07.2023 07:360 Гречка в России подешевела на 18,7% с начала года 27.07.2023 07:190 Как не простудиться во время летнего дождя, рассказал терапевт 27.07.2023 07:000 Заводчиков домашних животных обяжут платить налоги и регистрироваться 26.07.2023 21:400 Росгвардейцы провели захват «вооружённых преступников» в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 25.07.2023 07:383 Площадь Победы в Пскове стала первым в городе турбоперекрестком 24.07.2023 16:252 Псковского предпринимателя застрелили во время охоты 20.07.2023 10:535 Родители будут обжаловать приговор в отношении псковского учителя, издевавшегося над школьниками 25.07.2023 13:270 Псковский губернатор сообщил о гибели рядового в ходе спецоперации 25.07.2023 07:000 Сильный ливень обрушится на Псков 25 июля
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Заводчиков домашних животных обяжут платить налоги и регистрироваться

27.07.2023 07:00|ПсковКомментариев: 0

Правительство хотят наделить дополнительными полномочиями по установлению требований к разведению, содержанию и маркировке животных. Такие поправки в закон «Об ответственном обращении с животными», которыми вводится регулирование заводческой деятельности, подготовлены к внесению в Госдуму.

К требованиям могут быть отнесены обязательная регистрация заводчиков животных, вакцинация питомцев, а также уплата налогов, рассказал автор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы, координатор федерального проекта «Единой России» «Защита животного мира» Владимир Бурматов.

«Этим законопроектом мы хотим решить очень серьезную проблему так называемых черных заводчиков. То есть тех, кто занимается коммерческим разведением животных, в неподобающих для этого условиях и не давая никаких гарантий по здоровью и породным данным питомцев. Известный мне пример — рекорд — 70 пуделей в одной квартире. Понятно, что там соседи на стенку лезли, потому что жизнь из-за запаха и шума была просто невыносимой», — пояснил он «Известиям».

По словам Владимира Бурматова, те, кто занимается таким разведением, фактически обрекает животных на муки.

«Эти заводчики не состоят как правило ни в каких кинологических клубах и ассоциациях, потому что ни одно подобное объединение не даст разрешение на такое разведение. Мало того, зачастую купленные животные потом оказываются вообще беспородными или с нарушением породных данных», — отметил депутат.

В пример он привел случай, когда таксу якобы с родословной принесли на прием к врачу: рост животного был в несколько раз больше, чем предусмотрено породой. По его словам, также нередки случаи, когда люди покупают животных, а те через какое-то время умирают.

«Поэтому, безусловно, заводчики должны проходить официальную регистрацию, их животные прививаться и содержаться в приемлемых условия, они также должны платить налоги, если они извлекают из этого прибыль», — отметил Владимир Бурматов.

Теги: #домашние животные
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как оцениваете организацию празднования Дня города Пскова?
В опросе приняло участие 115 человек
27.07.2023, 08:110 Центробанк усилит контроль за банковскими ячейками 27.07.2023, 07:570 На железных дорогах России могут начать опознавать пассажиров по лицам 27.07.2023, 07:360 Гречка в России подешевела на 18,7% с начала года 27.07.2023, 07:190 Как не простудиться во время летнего дождя, рассказал терапевт
27.07.2023, 07:000 Заводчиков домашних животных обяжут платить налоги и регистрироваться 26.07.2023, 23:020 Предпродажу билетов на фестиваль «Добрый рок 2024» запустили организаторы 26.07.2023, 22:370 Неизвестный сбил пенсионерку в Новосольническом районе, она скончалась в больнице 26.07.2023, 22:290 500 законопроектов приняла Нижняя палата Госдумы в весеннюю сессию – Александр Козловский
26.07.2023, 22:100 Второй этап реставрации храма в Кобыльем Городище завершается в Гдовском районе 26.07.2023, 22:000 Безвизовый туристический обмен с Китаем скоро запустят в России 26.07.2023, 21:552 В Палкино введут прекращение движения автомобилей в связи с празднованием освобождения района 26.07.2023, 21:430 Фронтмен The Rolling Stones Мик Джаггер отмечает 80-летний юбилей
26.07.2023, 21:400 Росгвардейцы провели захват «вооружённых преступников» в Псковской области 26.07.2023, 21:220 Правительство России одобрило соглашение с Белоруссией о взаимном признании дорожных штрафов 26.07.2023, 21:200 Госдума расширила возможности внесудебного банкротства граждан 26.07.2023, 21:000 Псковичам предлагают стать волонтёрами в городской больнице
26.07.2023, 20:530 Рособрнадзор объявил предостережение ПсковГУ 26.07.2023, 20:400 Россияне установили рекорд по расходам на новые автомобили в июне 26.07.2023, 20:200 Лекция про монастырь Иоанна Предтечи на Завеличье пройдет в Пскове 26.07.2023, 20:000 Симптомы гепатита А у детей перечислила псковский врач
26.07.2023, 19:460 Губернатор оценил благоустройство Пушкинского сквера в Великих Луках 26.07.2023, 19:401 Россия увеличила пошлины на импорт вина из недружественных стран до 20% 26.07.2023, 19:200 Скидки на посещение ресторана «Победа» дают членам профсоюза в Пскове 26.07.2023, 19:180 О Пскове-Антлантиде и швейцарских часах Пушкина: в Сети размещён новый выпуск «Михайловской пушкинианы»
26.07.2023, 19:010 Гастропраздник «Ах, окрошка!» прошёл в Острове в третий раз 26.07.2023, 19:000 Творческий коллектив «Ассист» выступил перед осужденными в себежской колонии 26.07.2023, 18:450 Гольфстрим может перестать существовать в 2025 году 26.07.2023, 18:400 Завершается работа над девятым томом книги о фронтовиках города Пскова
26.07.2023, 18:300 Мишустин призвал развивать в России «туризм со смыслом» 26.07.2023, 18:210 Греф заявил, что в Сбере более 90% переводов между физлицами являются бесплатными 26.07.2023, 18:150 Около 200 человек посетили концерт «Музыкальной экспедиции» в Покровской башне 26.07.2023, 18:040 Объемы промышленного производства в Псковской области выросли почти на 10%
26.07.2023, 18:010 Вандалы повредили лампу в великолукском подземном переходе. ВИДЕО 26.07.2023, 18:000 Регистратуру обновили в Островской межрайонной больнице 26.07.2023, 17:460 Печорские коммунисты не успели подготовить документы для участия в выборах 26.07.2023, 17:460 Парусный слет состоялся на Чудском озере
26.07.2023, 17:450 Книгу про путь служения отца Павла Адельгейма презентуют в Пскове 26.07.2023, 17:364 «В чем правда, брат?»: Алексей Севастьянов и Олег Брячак схлестнулись в «Армрестлинге» на «ПЛН FM» 26.07.2023, 17:340 Телефонные мошенники получили от псковичей ещё более миллиона рублей 26.07.2023, 17:270 Троих россиян осудили за изнасилование женщины и детей
26.07.2023, 17:230 Компенсацию по полису ОСАГО автовладельцы теперь смогут получить онлайн 26.07.2023, 17:140 Седой мужчина с татуировкой на руке пропал в Пскове 26.07.2023, 17:051 Великим Лукам дополнительно выделят 300 млн рублей на покупку дорожной техники 26.07.2023, 16:560 ЗАГС онлайн: пять причин для регистрации брака через Госуслуги
26.07.2023, 16:470 Строительный мусор занял часть парковки на улице Льва Толстого в Пскове 26.07.2023, 16:410 Более 900 детей учатся в новом инженерно-экономическом лицее в Великих Луках 26.07.2023, 16:360 Ставки по вкладам в рублях вновь начали расти в России 26.07.2023, 16:280 Победители конкурса «Есть идея» в Пскове получат гранты в 100 тысяч рублей
26.07.2023, 16:190 «Армрестлинг»: Алексей Севастьянов vs Олег Брячак. На чьей стороне правда? ВИДЕО 26.07.2023, 16:130 Президент Сбера принял участие в правительственном совещании по туризму 26.07.2023, 16:060 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 26 июля 26.07.2023, 15:570 Псковичам посоветовали прививать детям экопривычки с раннего возраста
26.07.2023, 15:480 Кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 27 июля 26.07.2023, 15:390 Лапы, самокат и никаких документов 26.07.2023, 15:260 Проект для поддержки женщин-предпринимателей запустили в Псковской области 26.07.2023, 15:162 Более 100 ливневых колодцев прочистили службы «Горводоканала» в Пскове
26.07.2023, 15:010 Госдума ограничила продажи этанола для борьбы с суррогатным алкоголем 26.07.2023, 14:500 Околоспортивный «забег» проводят на набережной в Пскове по субботам 26.07.2023, 14:373 Дружбе конец или отношения на паузе: как быть с европейскими городами-побратимами Пскова?  26.07.2023, 14:310 «Экосреда»: Как настроить семью на экологичный образ жизни? ВИДЕО
26.07.2023, 14:210 Гранату нашли на приусадебном участке в Новосокольническом районе 26.07.2023, 14:102 Олег Брячак назвал себя рекордсменом по внесению законопроектов в областное Собрание 26.07.2023, 14:080 Старинное село Велье на картинах художников нового времени можно увидеть в «Михайловском» 26.07.2023, 14:040 Госдума приняла закон о запрете регистрации на сайтах с иностранной электронной почты
26.07.2023, 13:521 Алексей Севастьянов: С уважением отношусь к оппозиции, но ребята ленивые 26.07.2023, 13:480 Эковолонтер призвала псковичей начинать сортировку мусора с бумаги и пластика 26.07.2023, 13:330 Ночную литургию совершили в подземном храме на Талабских островах 26.07.2023, 13:254 Здание вместе с арендатором продают в Пскове за 70 млн рублей
26.07.2023, 13:201 КПРФ предложила пересмотреть дату начала Второй мировой войны 26.07.2023, 13:110 Строение насосной станции сгорело в палкинской деревне  26.07.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Армрестлинг» с Алексеем Севастьяновым и Олегом Брячаком 26.07.2023, 12:520 «Боровик-переросток»: гигантский гриб обнаружили в лесу под Гдовом
26.07.2023, 12:410 Ураганный ветер сорвал крыши домов в дедовичской деревне. ФОТО 26.07.2023, 12:310 Теплое начало августа прогнозируют в Псковской области 26.07.2023, 12:253 Кандидаты в губернаторы Псковской области от оппозиции получили удостоверения 26.07.2023, 12:110 Розыск мужчины с татуировкой в виде корабля прекратили в Псковском районе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru