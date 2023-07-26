Общество

Заводчиков домашних животных обяжут платить налоги и регистрироваться

Правительство хотят наделить дополнительными полномочиями по установлению требований к разведению, содержанию и маркировке животных. Такие поправки в закон «Об ответственном обращении с животными», которыми вводится регулирование заводческой деятельности, подготовлены к внесению в Госдуму.

К требованиям могут быть отнесены обязательная регистрация заводчиков животных, вакцинация питомцев, а также уплата налогов, рассказал автор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы, координатор федерального проекта «Единой России» «Защита животного мира» Владимир Бурматов.



«Этим законопроектом мы хотим решить очень серьезную проблему так называемых черных заводчиков. То есть тех, кто занимается коммерческим разведением животных, в неподобающих для этого условиях и не давая никаких гарантий по здоровью и породным данным питомцев. Известный мне пример — рекорд — 70 пуделей в одной квартире. Понятно, что там соседи на стенку лезли, потому что жизнь из-за запаха и шума была просто невыносимой», — пояснил он «Известиям».

По словам Владимира Бурматова, те, кто занимается таким разведением, фактически обрекает животных на муки.

«Эти заводчики не состоят как правило ни в каких кинологических клубах и ассоциациях, потому что ни одно подобное объединение не даст разрешение на такое разведение. Мало того, зачастую купленные животные потом оказываются вообще беспородными или с нарушением породных данных», — отметил депутат.

В пример он привел случай, когда таксу якобы с родословной принесли на прием к врачу: рост животного был в несколько раз больше, чем предусмотрено породой. По его словам, также нередки случаи, когда люди покупают животных, а те через какое-то время умирают.

«Поэтому, безусловно, заводчики должны проходить официальную регистрацию, их животные прививаться и содержаться в приемлемых условия, они также должны платить налоги, если они извлекают из этого прибыль», — отметил Владимир Бурматов.