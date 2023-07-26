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Общество

Регионам разрешат вводить запрет на продажу алкоголя в ресторанах и кафе

27.07.2023 10:53|ПсковКомментариев: 0

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, по которому региональные власти смогут устанавливать запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, либо вводить ограничения по времени продажи алкоголя. Документ опубликован в электронной базе данных парламента.

Согласно действующему законодательству, органы государственной власти субъектов РФ вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания, пишет «Интерфакс».

Авторы законопроекта отмечают, что в некоторых регионах ограничения розничной продажи алкогольной продукции массово нарушаются. «Под видом оказания услуг общественного питания осуществляется розничная продажа алкогольной продукции на вынос в ночное время, - говорится в пояснительной записке - Органы государственной власти некоторых субъектов РФ в борьбе с такими нарушителями заходят в тупик, так как не вправе устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания».

Законопроект исключает из действующего закона норму, которая запрещает регионам устанавливать дополнительные ограничения при продаже алкоголя при оказании услуг общественного питания.

Теги: #алкоголь #Госдума
Источник: Псковская Лента Новостей
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