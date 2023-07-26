Общество

Новый ФАП заработал в новосокольнической деревне Горожане

Новый фельдшерско-акушерский пункт заработал в деревне Горожане Новосокольнического района. В рамках рабочей поездки лечебное учреждение осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фельдшерско-акушерский пункт был построен в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Псковской области» взамен прежнего, здание которого не соответствует современным стандартам оказания первичной медицинской помощи. «Теперь здесь есть все необходимое», - поделился фельдшер Андрей Петрушин.

Глава региона осмотрел помещения пункта, пообщался с фельдшером, который рассказал, что сейчас на базе ФАПа осуществляется продажа лекарств, а в случае отсутствия необходимого препарата — его привезут пациенту на заказ. Фельдшерско-акушерский пункт обслуживает девять населенных пунктов, в общей сложности около 380 человек.

«В ближайшее время будет решен еще один острый для населенного пункта вопрос. В деревне появится мобильная связь и Интернет. Здесь начался монтаж вышки сотовой связи. Конструкция с оборудованием будет установлена уже на этой неделе. После запуска базовой станции мобильной связью будут обеспечены более 200 жителей деревни», - заверил начальник управления цифрового развития и связи Виталий Рахманов.

Глава обратил внимание, что в Новосокольническом районе по итогам голосования 2022 года по проекту «Устранение цифрового неравенства 2.0» устанавливается сразу пять вышек. В деревнях Бор, Вяз, Горожане, Захарино, Окни. Эти населенные пункты благодаря активности самих жителей набрали наибольшее число голосов и попали в квоту Псковской области.

Во время посещения населенного пункта глава региона пообщался с местными жителями, которые поблагодарили его за решение важных для них вопросов и озвучили другие, еще требующие решения. Например, граждане интересовались вопросами газификации населенного пункта. Сейчас проект подготовлен. Строительно-монтажные работы запланированы на 2024 — 2025 год. Также речь зашла и о модернизации местной системы водоснабжения, которую планирую провести в рамках программы развития сельских территорий.

Во время рабочей поездки в Новосокольнический район губернатор по традиции встретился с активом муниципалитета.