Общество

Комитет Совфеда поддержал закон о штрафах в 30 тысяч рублей за неявку в военкомат

Конституционный комитет Совфеда поддержал закон о штрафах в 30 тысяч рублей за неявку в военкомат по повестке, а также до 400 тысяч рублей за непредоставление списков для постановки на учёт для юрлиц. Совет Федерации рассмотрит закон в пятницу на последнем пленарном заседании весенней сессии.

По новому закону неявка гражданина без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову органа, осуществляющего воинский учет, будет грозить штрафом от 10 до 30 тысяч рублей (сейчас до трех тысяч рублей), пишет РИА Новости.

Кроме того, за непредставление в военкомат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, а также за неоповещение граждан о вызове по повестке, будет предусматриваться штраф для должностных лиц от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 350 тысяч до 400 тысяч рублей.

Несообщение гражданином в военный комиссариат об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы, или должности, а также непредоставление сведений о переезде на новое место пребывания, повлечет наложение штрафа в размере от одной до пяти тысяч рублей (ранее – до 3 тысяч рублей).

Также с 3 до 25 тысяч рублей вырастают штрафы за уклонение от медицинского обследования. Кроме того, до 5 тысяч рублей повышаются штрафы за умышленные порчу или утрату документов воинского учета.

Непредставление или несвоевременное представление должностными лицами государственных органов или организаций сведений, необходимых для ведения воинского учета повлечет штраф для должностных лиц в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей.

Несообщение гражданином в установленном федеральным законом порядке в военный комиссариат или в орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о выезде из РФ на срок более шести месяцев или въезде в РФ, либо неявка в военкомат в установленный срок в случае наступления указанных событий, будет наказываться штрафом в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

Несообщение в военный комиссариат или в орган, осуществляющий первичный воинский учет, гражданином, подлежащим призыву на военную службу, о выезде в период проведения призыва на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания, в том числе не подтвержденных регистрацией по месту жительства, будет наказываться штрафом в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Также предполагается дополнить кодекс статьей «Неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации». По ней неисполнение своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части, либо неоказание содействия организации оповещения и явки влечет наложение штрафов: на должностных лиц – до 80 тысяч рублей, на юридических лиц – до 500 тысяч рублей.

Неисполнение обязанности по организации поставки техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации будет грозить штрафами: для должностных лиц - до 80 тысяч рублей; для юридических лиц – до 500 тысяч рублей