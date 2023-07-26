Общество

Мягкий сыр от «Прасковьи Молочковой» появился в псковских «Пятерочках»

Классический мягкий и пряный сыр от «Прасковьи Молочковой» появился в псковских магазинах федеральной торговой сети «Пятерочка». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил производитель.

Фото: «Прасковья Молочкова» / «ВКонтакте»

«Полезные и очень аппетитные сыры от Прасковьи Молочковой — без них не обойдётся ни хороший завтрак, ни веселое застолье. Обязательно попробуйте и приятного аппетита», - отметил производитель.

Приобрести сыр можно по цене за 299 рублей за штуку.

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