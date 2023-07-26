Общество

Около 15 кг небезопасных овощей сняли с продажи в Псковской области за полгода

Управление Роспотребнадзора по Псковской области регулярно осуществляет надзор за качеством и безопасностью плодоовощной продукции, находящейся в обороте на потребительском рынке. В первом полугодии сотрудники ведомства проинспектировали 5 т 870 кг овощей и фруктов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

За полгода из оборота в регионе изъяли 14 килограммов небезопасной продукции, это свекла, свежая капуста, картофель), в том числе с отсутствием маркировки, без документов, подтверждающих качество и безопасность.

В ходе контрольно-надзорной деятельности за полгода с лабораторным контролем проверено 132 объекта, реализующих овощи. В ходе проверок исследовано 119 проб плодоовощной продукции на санитарно-гигиенические, микробиологические, паразитологические показатели, из них две пробы не соответствуют требованиям по санитарно-гигиеническим, микробиологическим показателям.

За допущенные нарушения при обороте овощей виновные лица привлечены к административной ответственности, наложено семь штрафов на сумму 36 тысяч рублей.

Хозяйствующим субъектам выданы предписания об устранении нарушений обязательных требований, в том числе об изъятии небезопасной продукции из оборота. Все предписания выполнены в установленные сроки.