Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Интересные места отдыха в Псковской области
Купе-кроссовер Geely Tugella
самое время для ремонта
Снова в школу. ЛОНГРИД
Господин Рейтингомер
Муниципальная реформа три четверти пути
удобное страхование
Топ уютных летних террас Пскова
«Истфакт» Княгиня Ольга
ПЭМЗ: тендер на вентиляцию
PERCo расширяет завод в Пскове
университет профсоюзов
Муниципальная реформа FAQ
 
 
 
ещё Общество 26.07.2023 16:560 ЗАГС онлайн: пять причин для регистрации брака через Госуслуги 28.07.2023 08:220 Врач назвала самые распространенные побочки злоупотребления витаминами 28.07.2023 08:030 Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Бабенко 28.07.2023 07:400 Штрафы за сокрытие информации о загрязнении экологии увеличат в пять раз 28.07.2023 07:000 Россиянам рассказали о погоде в августе 28.07.2023 00:011 День Крещения Руси: история, традиции и приметы
 
 
 
Самое популярное 25.07.2023 07:383 Площадь Победы в Пскове стала первым в городе турбоперекрестком 24.07.2023 16:252 Псковского предпринимателя застрелили во время охоты 25.07.2023 13:270 Псковский губернатор сообщил о гибели рядового в ходе спецоперации 25.07.2023 07:000 Сильный ливень обрушится на Псков 25 июля 25.07.2023 09:590 В организации убийства псковского предпринимателя подозревают его гражданскую жену
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Штрафы за сокрытие информации о загрязнении экологии увеличат в пять раз

28.07.2023 07:40|ПсковКомментариев: 0

В России в пять раз вырастут штрафы за сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной и достоверной экологической информации о загрязнении экологии. Для должностных лиц наказание возрастет с 6 до 30 тыс. рублей, для юрлиц — с 80 до 200 тысяч.

Причиной разработки законопроекта стала ситуация с плохой экологией в Челябинской области, сообщил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по экологии, координатор федерального проекта «Единой России» «Защита животного мира» Владимир Бурматов. Как выяснили «Известия», такой законопроект получил поддержку правительства и может быть рассмотрен в осеннюю сессию.

«Режим черного неба из-за выбросов там иногда наблюдается неделями. Ситуация только ухудшается, хотя регион уже в пятерке по количеству легочных заболеваний. При этом местные чиновники проблему не признают. Население слышит от них только отговорки. Мол, не наши выбросы, это надуло из соседнего региона, это выхлопы машин, это туман, это пахнет дорожными работами. Всё, что угодно придумывают, лишь бы не признавать проблему, а люди задыхаются», — пояснил парламентарий.

По его словам, во многих других регионах проблема загрязнений экологии звучит также остро.

Теги: #экология
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как оцениваете организацию празднования Дня города Пскова?
В опросе приняло участие 148 человек
28.07.2023, 08:400 Россиянам оставят ипотечное жилье при банкротстве 28.07.2023, 08:220 Врач назвала самые распространенные побочки злоупотребления витаминами 28.07.2023, 08:030 Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Бабенко 28.07.2023, 07:400 Штрафы за сокрытие информации о загрязнении экологии увеличат в пять раз
28.07.2023, 07:210 Епископ Великолукской и Невельский Сергий получил орден преподобного Серафима Саровского 28.07.2023, 07:000 Россиянам рассказали о погоде в августе 28.07.2023, 00:011 День Крещения Руси: история, традиции и приметы 27.07.2023, 22:340 Сильные дожди ожидаются в Псковской области ночью 28 июля
27.07.2023, 22:000 Возможность оплачивать налоги на Госуслугах появилась у россиян 27.07.2023, 21:490 Какие нарушения велосипедистов чаще всего приводят к ДТП, рассказали псковичам 27.07.2023, 21:400 Жителя Узбекистана осудили в Псковском районе за избиение человека 27.07.2023, 21:280 Мишустин отметил рост туризма на Кавказ и Алтай
27.07.2023, 21:200 Псковский Роспотребнадзор за полгода подал почти 20 исков о нарушении прав потребителей 27.07.2023, 21:002 IT-компании обяжут передавать данные пользователей в специальную госсистему 27.07.2023, 20:400 На онлайн-программу ко Дню ВМФ приглашают псковичей 27.07.2023, 20:270 Почти 20 тонн персиков и нектаринов не пропустили в РФ на границе в Псковской области
27.07.2023, 20:200 Выставка живописи «Среда любования» откроется в Пскове 31 июля 27.07.2023, 20:000 Туроператоры озвучили цены на отдых в Мексике для жителей России 27.07.2023, 19:502 Сергей Вострецов: По вопросу начисления зарплат в России нас слышит только президент 27.07.2023, 19:400 Профессор объяснил разницу между раком и онкологией
27.07.2023, 19:310 «Единая Россия» передала гуманитарный груз в Белгородскую область 27.07.2023, 19:200 Суд обязал власти сделать освещение на дороге в великолукской деревне Астратово 27.07.2023, 19:110 Мост через реку Великая в Пушкиногорском районе готов на 85% 27.07.2023, 19:000 Новые отечественные автомобили в России дорожают быстрее иномарок
27.07.2023, 18:450 Большинство нарушений потребительских прав псковичей отмечено в сфере розничной торговли 27.07.2023, 18:300 Выставку к 95-летию поэта Андрея Дементьева предлагают посмотреть псковичам 27.07.2023, 18:150 Сообщать в ГИБДД о пьяных водителях призвали псковичей 27.07.2023, 18:000 Почти 34 тысячи псковских семей использовали маткапитал сразу после рождения ребенка
27.07.2023, 17:520 До +24 градусов прогреется воздух в Псковской области 28 июля 27.07.2023, 17:440 Жителя Локнянского района наказали за угрозу зарезать знакомую 27.07.2023, 17:350 Дни Псковской области стартуют в Витебске 27.07.2023, 17:320 Синоним жизненного успеха
27.07.2023, 17:220 Пскович заживо сгорел от удара током в Петербурге 27.07.2023, 17:090 Жилой комплекс «Семейный» подготовил псковичам подарки на День города 27.07.2023, 17:050 Некоторым псковским образовательным организациям разрешили запускать беспилотники 27.07.2023, 16:540 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 27 июля
27.07.2023, 16:460 Раздетую двухлетнюю девочку в Пскове ночью спасли прохожие. ВИДЕО 27.07.2023, 16:410 Подрядчик из Петербурга отремонтирует Красноармейскую набережную в Пскове 27.07.2023, 16:350 «Три мудреца»: Жизнь в эпоху тотальных запретов. ВИДЕО 27.07.2023, 16:250 Достраивать социальный городок под Псковом будут студенты
27.07.2023, 16:200 Жителя Бежаницкого района наказали за ложный донос на знакомого 27.07.2023, 16:060 Псковский и Палкинский районы отмечают 79-летие освобождения от фашистов 27.07.2023, 15:570 Сбер: К кодексу этики искусственного интеллекта присоединились 15 зарубежных компаний 27.07.2023, 15:480 20 человек переплыли реку Великую в Пскове ночью. ФОТО
27.07.2023, 15:370 Владимир Кузь: Дизайн-код стоило бы распространить и на деревни 27.07.2023, 15:310 Китайцы в 2022 году составили 20% от общего турпотока в Псковской области 27.07.2023, 15:140 «Планка»: Боль в фитнесе - «красный флаг» или показатель эффективности? ВИДЕО 27.07.2023, 15:071 Россияне чаще верят в ад, чем в рай — ВЦИОМ
27.07.2023, 14:541 Около 15 кг небезопасных овощей сняли с продажи в Псковской области за полгода 27.07.2023, 14:450 Основание второго футбольного поля построили на псковском «Машиностроителе» 27.07.2023, 14:340 «Ростелеком» зафиксировал рост спроса на «дачные» камеры видеонаблюдения на 20% 27.07.2023, 14:282 Повышение явки на выборах в Псковской области: поможет ли тут ДЭГ?
27.07.2023, 14:190 Губернатор похвалил жителей локнянской деревни Прискуха за активность ТОС 27.07.2023, 14:100 Немаркированные сигареты на 18 млн рублей выявили псковские таможенники 27.07.2023, 14:000 «Семейные ценности»: О большой разнице в возрасте. ВИДЕО 27.07.2023, 13:510 Мягкий сыр от «Прасковьи Молочковой» появился в псковских «Пятерочках»
27.07.2023, 13:410 За проект обновления привокзальной площади в Пскове готовы заплатить свыше 6 млн рублей 27.07.2023, 13:300 Михаил Ведерников получил удостоверение кандидата в губернаторы Псковской области 27.07.2023, 13:230 KION от МТС подготовил подборку душевных фильмов и сериалов ко Дню дружбы 27.07.2023, 13:130 Опытом партнерских родов в разновозрастном браке поделилась псковичка
27.07.2023, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца» про жизнь в эпоху тотальных запретов 27.07.2023, 12:580 Новый ФАП заработал в новосокольнической деревне Горожане 27.07.2023, 12:460 Комитет Совфеда поддержал закон о штрафах в 30 тысяч рублей за неявку в военкомат 27.07.2023, 12:330 Начинается видеотрансляция программы «Планка» про боль в фитнесе
27.07.2023, 12:320 Великолукский велосипедист стал призером международных Сурдлимпийских игр в Уфе 27.07.2023, 12:250 Подготовка к выборам станет темой дискуссионной площадки в Пскове 27.07.2023, 12:160 «Три мудреца»: Жизнь в эпоху тотальных запретов 27.07.2023, 12:140 Турнир по быстрым шахматам памяти Николая Гринчука состоится в Опочке
27.07.2023, 12:070 Шесть человек погибли и семь пострадали при падении вертолета Ми-8 в Республике Алтай 27.07.2023, 12:011 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 27 июля 27.07.2023, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности» 27.07.2023, 11:530 Театрализованную программу «Стрелецкий дозор в вечернем Кремле» покажут в Пскове
27.07.2023, 11:500 Псковскому госпиталю 76-й дивизии ВДВ передали дефицитное медоборудование 27.07.2023, 11:350 «Планка»: Боль в фитнесе - «красный флаг» или показатель эффективности? 27.07.2023, 11:310 Свыше 100 устройств защиты от птиц установят на ЛЭП в Псковской области 27.07.2023, 11:250 Четыре автомобиля спасли от пожара в Псковской области за сутки
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru