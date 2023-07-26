Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
удобное страхование
«Истфакт» Княгиня Ольга
Муниципальная реформа три четверти пути
ПЭМЗ: тендер на вентиляцию
Топ уютных летних террас Пскова
PERCo расширяет завод в Пскове
Интересные места отдыха в Псковской области
самое время для ремонта
Снова в школу. ЛОНГРИД
Купе-кроссовер Geely Tugella
Господин Рейтингомер
Муниципальная реформа FAQ
университет профсоюзов
 
 
 
ещё Общество 26.07.2023 16:560 ЗАГС онлайн: пять причин для регистрации брака через Госуслуги 28.07.2023 07:000 Россиянам рассказали о погоде в августе 28.07.2023 00:011 День Крещения Руси: история, традиции и приметы 27.07.2023 22:340 Сильные дожди ожидаются в Псковской области ночью 28 июля 27.07.2023 21:200 Псковский Роспотребнадзор за полгода подал почти 20 исков о нарушении прав потребителей 27.07.2023 21:002 IT-компании обяжут передавать данные пользователей в специальную госсистему
 
 
 
Самое популярное 25.07.2023 07:383 Площадь Победы в Пскове стала первым в городе турбоперекрестком 24.07.2023 16:252 Псковского предпринимателя застрелили во время охоты 25.07.2023 13:270 Псковский губернатор сообщил о гибели рядового в ходе спецоперации 25.07.2023 07:000 Сильный ливень обрушится на Псков 25 июля 25.07.2023 09:590 В организации убийства псковского предпринимателя подозревают его гражданскую жену
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Россиянам рассказали о погоде в августе

28.07.2023 07:00|ПсковКомментариев: 0

Погода в последний летний месяц как в России, так и в Европе, окажется выше климатической нормы на 0,5-2 градуса, но резкой аномальной жары не ожидается, поделился прогнозом сервис «Яндекс Погода».

Отмечается, что в нормальных условиях европейская погода в июне-июле определяется мощным и стабильным антициклоном. Он приносит в Европу теплый тропический воздух и ясную погоду. Также переодически проходят и циклоны из Северной Атлантики, приносящие прохладу и осадки. Однако в этом году там наблюдаются «аномальные условия, приводящие к сильнейшим волнам жары», засухам и лесным пожарам. Июльские волны тепла оказались настолько сильными, что им и вызвавшим их антициклонам даже дали имена: «Цербер» и «Харон».

«Полученный <...> прогноз показывает, что в среднем в Европе в августе будет на 1-1,5 градуса теплее климатической нормы. Слабее аномалия будет в Южной Европе — всего на 0,5-0,8 градуса теплее нормы», — рассказали специалисты.

Над Европой ожидается чуть более однородное поле давления, чем обычно. По мнению экспертов, это может снова привести к жаркой и ясной погоде, пишет РИА Новости

«В целом август в Европе будет теплее нормы, но риск аномальной жары в сравнении с первой половиной лета снижается», — добавили в сервисе.

Эксперты также напомнили, что в России этим летом таких устойчивых антициклонов, как сейчас в Европе или как в отдельных частях страны в аномально жарком 2010 году, не наблюдалось. Согласно прогнозу, август на всей территории страны окажется теплее климатической нормы: на 1-1,5 градуса на Европейской части и на Юге Сибири, а также на Севере Дальнего Востока. В Восточной Сибири аномалии ожидаются слабее — на 0,5 градуса теплее климатической нормы. А самые сильные аномалии должны произойти на Южном Урале — до 2 градусов теплее нормы.

Кроме того, сейчас нет предпосылок к образованию крупных и устойчивых антициклонов над Россией в августе. Прогнозируется, что на Ближнем Востоке давление превысит норму — это означает более высокую вероятность формирования там антициклонов, которые могут принести жаркий тропический воздух на Юг Европейской части России, однако из-за большого расстояния такие потоки воздуха вряд ли продержатся долго.

Таким образом, август в России прогнозируется тёплым, но пока без признаков аномально сильных волн жары, заключили собеседники агентства.

Теги: #погода
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как оцениваете организацию празднования Дня города Пскова?
В опросе приняло участие 141 человек
28.07.2023, 07:000 Россиянам рассказали о погоде в августе 28.07.2023, 00:011 День Крещения Руси: история, традиции и приметы 27.07.2023, 22:340 Сильные дожди ожидаются в Псковской области ночью 28 июля 27.07.2023, 22:000 Возможность оплачивать налоги на Госуслугах появилась у россиян
27.07.2023, 21:490 Какие нарушения велосипедистов чаще всего приводят к ДТП, рассказали псковичам 27.07.2023, 21:400 Жителя Узбекистана осудили в Псковском районе за избиение человека 27.07.2023, 21:280 Мишустин отметил рост туризма на Кавказ и Алтай 27.07.2023, 21:200 Псковский Роспотребнадзор за полгода подал почти 20 исков о нарушении прав потребителей
27.07.2023, 21:002 IT-компании обяжут передавать данные пользователей в специальную госсистему 27.07.2023, 20:400 На онлайн-программу ко Дню ВМФ приглашают псковичей 27.07.2023, 20:270 Почти 20 тонн персиков и нектаринов не пропустили в РФ на границе в Псковской области 27.07.2023, 20:200 Выставка живописи «Среда любования» откроется в Пскове 31 июля
27.07.2023, 20:000 Туроператоры озвучили цены на отдых в Мексике для жителей России 27.07.2023, 19:502 Сергей Вострецов: По вопросу начисления зарплат в России нас слышит только президент 27.07.2023, 19:400 Профессор объяснил разницу между раком и онкологией 27.07.2023, 19:310 «Единая Россия» передала гуманитарный груз в Белгородскую область
27.07.2023, 19:200 Суд обязал власти сделать освещение на дороге в великолукской деревне Астратово 27.07.2023, 19:110 Мост через реку Великая в Пушкиногорском районе готов на 85% 27.07.2023, 19:000 Новые отечественные автомобили в России дорожают быстрее иномарок 27.07.2023, 18:450 Большинство нарушений потребительских прав псковичей отмечено в сфере розничной торговли
27.07.2023, 18:300 Выставку к 95-летию поэта Андрея Дементьева предлагают посмотреть псковичам 27.07.2023, 18:150 Сообщать в ГИБДД о пьяных водителях призвали псковичей 27.07.2023, 18:000 Почти 34 тысячи псковских семей использовали маткапитал сразу после рождения ребенка 27.07.2023, 17:520 До +24 градусов прогреется воздух в Псковской области 28 июля
27.07.2023, 17:440 Жителя Локнянского района наказали за угрозу зарезать знакомую 27.07.2023, 17:350 Дни Псковской области стартуют в Витебске 27.07.2023, 17:320 Синоним жизненного успеха 27.07.2023, 17:220 Пскович заживо сгорел от удара током в Петербурге
27.07.2023, 17:090 Жилой комплекс «Семейный» подготовил псковичам подарки на День города 27.07.2023, 17:050 Некоторым псковским образовательным организациям разрешили запускать беспилотники 27.07.2023, 16:540 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 27 июля 27.07.2023, 16:460 Раздетую двухлетнюю девочку в Пскове ночью спасли прохожие. ВИДЕО
27.07.2023, 16:410 Подрядчик из Петербурга отремонтирует Красноармейскую набережную в Пскове 27.07.2023, 16:350 «Три мудреца»: Жизнь в эпоху тотальных запретов. ВИДЕО 27.07.2023, 16:250 Достраивать социальный городок под Псковом будут студенты 27.07.2023, 16:200 Жителя Бежаницкого района наказали за ложный донос на знакомого
27.07.2023, 16:060 Псковский и Палкинский районы отмечают 79-летие освобождения от фашистов 27.07.2023, 15:570 Сбер: К кодексу этики искусственного интеллекта присоединились 15 зарубежных компаний 27.07.2023, 15:480 20 человек переплыли реку Великую в Пскове ночью. ФОТО 27.07.2023, 15:370 Владимир Кузь: Дизайн-код стоило бы распространить и на деревни
27.07.2023, 15:310 Китайцы в 2022 году составили 20% от общего турпотока в Псковской области 27.07.2023, 15:140 «Планка»: Боль в фитнесе - «красный флаг» или показатель эффективности? ВИДЕО 27.07.2023, 15:071 Россияне чаще верят в ад, чем в рай — ВЦИОМ 27.07.2023, 14:541 Около 15 кг небезопасных овощей сняли с продажи в Псковской области за полгода
27.07.2023, 14:450 Основание второго футбольного поля построили на псковском «Машиностроителе» 27.07.2023, 14:340 «Ростелеком» зафиксировал рост спроса на «дачные» камеры видеонаблюдения на 20% 27.07.2023, 14:282 Повышение явки на выборах в Псковской области: поможет ли тут ДЭГ? 27.07.2023, 14:190 Губернатор похвалил жителей локнянской деревни Прискуха за активность ТОС
27.07.2023, 14:100 Немаркированные сигареты на 18 млн рублей выявили псковские таможенники 27.07.2023, 14:000 «Семейные ценности»: О большой разнице в возрасте. ВИДЕО 27.07.2023, 13:510 Мягкий сыр от «Прасковьи Молочковой» появился в псковских «Пятерочках» 27.07.2023, 13:410 За проект обновления привокзальной площади в Пскове готовы заплатить свыше 6 млн рублей
27.07.2023, 13:300 Михаил Ведерников получил удостоверение кандидата в губернаторы Псковской области 27.07.2023, 13:230 KION от МТС подготовил подборку душевных фильмов и сериалов ко Дню дружбы 27.07.2023, 13:130 Опытом партнерских родов в разновозрастном браке поделилась псковичка 27.07.2023, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца» про жизнь в эпоху тотальных запретов
27.07.2023, 12:580 Новый ФАП заработал в новосокольнической деревне Горожане 27.07.2023, 12:460 Комитет Совфеда поддержал закон о штрафах в 30 тысяч рублей за неявку в военкомат 27.07.2023, 12:330 Начинается видеотрансляция программы «Планка» про боль в фитнесе 27.07.2023, 12:320 Великолукский велосипедист стал призером международных Сурдлимпийских игр в Уфе
27.07.2023, 12:250 Подготовка к выборам станет темой дискуссионной площадки в Пскове 27.07.2023, 12:160 «Три мудреца»: Жизнь в эпоху тотальных запретов 27.07.2023, 12:140 Турнир по быстрым шахматам памяти Николая Гринчука состоится в Опочке 27.07.2023, 12:070 Шесть человек погибли и семь пострадали при падении вертолета Ми-8 в Республике Алтай
27.07.2023, 12:011 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 27 июля 27.07.2023, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности» 27.07.2023, 11:530 Театрализованную программу «Стрелецкий дозор в вечернем Кремле» покажут в Пскове 27.07.2023, 11:500 Псковскому госпиталю 76-й дивизии ВДВ передали дефицитное медоборудование
27.07.2023, 11:350 «Планка»: Боль в фитнесе - «красный флаг» или показатель эффективности? 27.07.2023, 11:310 Свыше 100 устройств защиты от птиц установят на ЛЭП в Псковской области 27.07.2023, 11:250 Четыре автомобиля спасли от пожара в Псковской области за сутки 27.07.2023, 11:160 «Семейные ценности»: О большой разнице в возрасте
27.07.2023, 11:080 Снова в школу: собираем ребёнка. ЛОНГРИД 27.07.2023, 11:020 Дополнительные контейнеры для ТКО поставили в псковской деревне Подосьё 27.07.2023, 10:530 Регионам разрешат вводить запрет на продажу алкоголя в ресторанах и кафе 27.07.2023, 10:420 Двухквартирный жилой дом сгорел в гдовской деревне
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru