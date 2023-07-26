«Чебурашку» покажут по телевидению на Новый год

Фильм «Чебурашка» покажут по телевидению на Новый год. Об этом сообщила председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева на премьере музыкального шоу «Чебурашка». Представление показали в Концертном зале «Москва».
Кадр из фильма «Чебурашка»
«Фильм в прокате собрал почти 7 млрд , если быть точнее 6,8 млрд рублей. И это не предел. Еще будут продаваться международные права, диджитальные — на показ в онлайн-кинотеатрах, телевизионные. Думаю, в Новый год телезрители уже смогут увидеть «Чебурашку» по телевизору», — рассказала Слащева.
Уже сейчас фильм — безусловный лидер российского кинопроката, его приобрели десяток стран. По словам председателя Совета директоров киностудии «Союзмультфильм», среди них Арабские Эмираты, Израиль. Ведутся переговоры со странами Восточной Европы и Китая, пишут «Известия».
«Чебурашку» увидят те европейские страны, которые не ведут против России агрессивную политику. Среди предполагаемых покупателей — Венгрия, Сербия, Болгария. Эти страны уже приобрели новую версию «Ну, погоди!»