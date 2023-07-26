Общество

35 человек прошли курсы подготовки рядовых и младших офицеров в псковском вузе

В Псковском филиале Университета ФСИН России состоялся выпуск 35 слушателей курсов профессионального обучения рядового и младшего начальствующего состава из УФСИН России по Калининградской, Смоленской, Псковской и Новгородской областям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

За месяц обучения в псковском филиале университета слушатели изучили теоретические дисциплины, включающие в себя правовые и организационные основы деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, прошли физическую и огневую подготовка.

Все выпускники успешно сдали квалификационный экзамен по изученным дисциплинам и получили свидетельства о прохождении профессионального обучения, которые им вручил начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев.