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Общество

Псковских полицейских обучили оказанию первой медицинской помощи

28.07.2023 20:40|ПсковКомментариев: 0

В Центре профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области для сотрудников, проходящих первоначальную подготовку, прошло занятие по оказанию первой медицинской помощи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. 

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Занятие провели представители регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». Обучение населения приемам оказания первой помощи является традиционным видом деятельности международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца во всем мире, рассказали в УМВД. 

Координатор по оказанию первой помощи Александр Гирилюк довел до полицейских основы оказания первой помощи, рассказал и показал, как правильно использовать предметы, входящие в автоаптечку, как проводить комплекс сердечно-легочной реанимации, оказывать первую помощь детям до 5 лет. Как отметили в пресс-службе, эти знания пригодятся сотрудникам полиции во время несения службы – ведь зачастую полицейские оказываются на месте ЧП еще до приезда медиков.

Слушатели центра смогли сразу же закрепить полученные навыки на практике: отработать перевязку конечностей бинтом, наложение тугого жгута, помощь при компрессионной асфиксии. Кроме того, полицейские задали все интересующие их вопросы представителю «Красного Креста» и получили на них исчерпывающие ответы.

Теги: #Красный Крест #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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