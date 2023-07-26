Общество

Отношения Пскова и Витебска развиваются всесторонне — эксперты

Отношения Пскова и Витебска продолжат развиваться всесторонне, считает временно исполняющий обязанности начальника управления информационной политики правительства Псковской области Степан Парфенов. Потенциал взаимодействия Псковской и Витебской областей обсудили в витебском медиацентре в рамках Дней Псковской области в Витебске.

В президиуме также приняли участие начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома Марина Новицкая и первый заместитель начальника управления информационной политики правительства Псковской области Виктория Иванова.

По мнению спикеров, развитие взаимоотношений двух регионов должно быть всесторонним. Основными ветвями развития участники назвали туризм, культурный обмен, экономическое сотрудничество Пскова и Витебска.

В рамках развития туристической сферы на президиуме анонсировали появление новых исторических маршрутов в Псковской области, а также совместных проектов двух регионов, в том числе с участием региональных СМИ.

Степан Парфенов призвал участников конференции осваивать различные каналы связи со своей аудиторией, приведя в пример возможность ведения региональных Telegram-каналов и сообществ в социальных сетях.

Дни Псковской области стартовали в Витебске 27 июля. Главная площадка мероприятия — площадь Тысячелетия на берегу Западной Двины.