Новый прокурор Псковской области примет граждан в Бежаницком районе

Прокурор Псковской области старший советник юстиции Андрей Мошков примет граждан в здании прокуратуры Бежаницкого района 3 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Фото Совета Федерации
Прием граждан начнется в 11.30. Адрес: поселок Бежаницы, улица Советская, дом №64а.
Для встречи с прокурором области необходимо в указанное время подойти в прокуратуру района с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.
Напомним, бывшего первого заместителя прокурора Республики Хакасия Андрея Мошкова назначили на должность прокурора Псковской области 10 июля.