Общество

Новый прокурор Псковской области примет граждан в Бежаницком районе

Прокурор Псковской области старший советник юстиции Андрей Мошков примет граждан в здании прокуратуры Бежаницкого района 3 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Фото Совета Федерации

Прием граждан начнется в 11.30. Адрес: поселок Бежаницы, улица Советская, дом №64а.

Для встречи с прокурором области необходимо в указанное время подойти в прокуратуру района с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Напомним, бывшего первого заместителя прокурора Республики Хакасия Андрея Мошкова назначили на должность прокурора Псковской области 10 июля.