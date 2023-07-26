Общество

Мама, я борец с коррупцией: псковские родители и педагоги обсуждают новшество Минпросвещения

С 1 сентября российские школьники будут изучать основы и способы противодействия коррупции - такую новость министерство просвещения подготовило для мальчишек и девчонок, а также их родителей на прошлой неделе.

Как и всё непонятное, это нововведение вызвало бурный отклик в родительской среде - мол, детям и так учиться тяжело было, а здесь еще курс юного антикоррупционера надо проходить.

Какие плюсы и минусы видят в обновленной программе методисты и педагоги, а главное - для чего современным детям понимание механизмов взрослой жизни, выяснял корреспондент «МК в Пскове».