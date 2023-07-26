Александр Козловский: Стараемся помочь всем, кто соприкоснулся со спецоперацией

Инвалидные коляски с электроприводом помогут военнослужащим в создании более комфортных условий в быту. Такое мнение в ходе пресс-подхода во время рабочего визита в регион озвучил депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Александр Козловский напомнил, что сегодня военнослужащим и их семьям передали инвалидные коляски с электроприводом.
«Надеюсь, что эта история будет временная. Ребята пройдут протезирование и полноценно вольются в гражданскую жизнь. На то время, пока они ей будут пользоваться — это будет им помощь и поддержка, чтобы создать более комфортные условия в быту», - заключил он.