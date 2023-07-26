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Общество

Александр Козловский: Стараемся помочь всем, кто соприкоснулся со спецоперацией

28.07.2023 14:43|Псков

Инвалидные коляски с электроприводом помогут военнослужащим в создании более комфортных условий в быту. Такое мнение в ходе пресс-подхода во время рабочего визита в регион озвучил депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Хотел бы сейчас подтвердить, что мы не разделяемся, работаем всегда вместе, взаимодействуем и с губернатором, и с правительством Псковской области. По партийной линии смотрим и ориентируемся на Андрея Анатольевича Турчака. Он является примером, потому что находится в разных местах с разными миссиями. Хотелось бы отметить, что наша поддержка многогранная. Работаем с военными, мобилизованными, с семьями. Стараемся помочь всем тем, кто каким-то образом соприкоснулся со специальной военной операцией», - сказал депутат.

Александр Козловский напомнил, что сегодня военнослужащим и их семьям передали инвалидные коляски с электроприводом.

«Надеюсь, что эта история будет временная. Ребята пройдут протезирование и полноценно вольются в гражданскую жизнь. На то время, пока они ей будут пользоваться — это будет им помощь и поддержка, чтобы создать более комфортные условия в быту», - заключил он.

Пресс-портрет
Турчак Андрей Анатольевич Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Козловский Александр Николаевич Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
Теги: #депутаты #инвалиды
Источник: Псковская Лента Новостей
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