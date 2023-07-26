Общество

Эксперт по питанию назвала случаи, в которых стоит отказаться от зеленого чая

Зеленый чай обладает антиоксидантным, противовоспалительным и тонизирующим эффектом. Однако в некоторых случаях этот напиток может нанести больше вреда, чем пользы, рассказала эксперт по питанию Мария Мухина.

Зеленый чай может повысить кислотность желудка, поэтому его не стоит пить людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, в том числе гастрита, приводит слова Мухиной RuNews24.

Тем, кто страдает от бессонницы, также стоит ограничить потребление этого напитка после 16.00.

Отказаться от зеленого чая стоит гипертоникам, потому как кофеин в зеленом чае поднимает давление и создает дополнительные риски для сердца, заметила Мухина.