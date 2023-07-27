Общество

Восстановительные работы проводят в дедовичской деревне после урагана

Восстановительные работы проводят в дедовичской деревне Липня после урагана. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава муниципалитета Геннадий Афанасьев.

Фото здесь и далее: Геннадий Афанасьев / «ВКонтакте»

«В деревне Липня, пострадавшей от урагана, полным ходом идут восстановительные работы», - написал он.

Напомним, ураганный ветер и ливень прошли на территории Дедовичского района вечером 25 июля.

Наиболее пострадала деревня Липня, где ветром сорваны крыши домов и хозяйственных построек. Ветер повалил деревья, электроопоры, повреждены линии электропередачи.