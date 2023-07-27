Общество

Названы три способа улучшить качество интернета на даче

Телекоммуникационные компании не спешат прокладывать оптоволоконные сети в небольшие деревни и дачные поселки, однако добиться этого все-таки можно, отметила руководитель продукта «Интернет» B2C-сегмента компании «Дом.ру» Екатерина Кривошеева. Она порекомендовала выбрать крупного провайдера и отправить ему заявки на подключение к интернету от всех жителей населенного пункта. Чем больше будет обращений, тем больше шансов на успех, уточнила эксперт.

«Если провайдеров, предлагающих проводное подключение, в вашем поселении нет, то оставьте заявки на его проведение в крупных компаниях. Часто провайдеры рассматривают количество запросов из разных населенных пунктов и достраивают сеть там, где отслеживается высокий спрос на услуги. Также вы можете договориться с соседями о совместном проведении интернета к вашему поселению», – посоветовала Екатерина Кривошеева в интервью радио Sputnik.

Спутниковый интернет в сельской местности может быть недостаточно стабильным, к тому же это довольно дорогой вариант, продолжила она. Поэтому второй способ обеспечить себе качественную связь в деревне или на даче – это использовать роутер с поддержкой SIM-карты, считает эксперт.

«Если вариант с проводным интернетом вам не подходит, то обратите внимание на роутер с поддержкой SIM-карты и внешними антеннами. Это позволит использовать мобильный интернет максимально эффективно», – сказала Екатерина Кривошеева.

В некоторых случаях стабильность интернет-соединения в сельской местности может страдать из-за перебоев с электричеством, добавила она. По словам эксперта, устранить эту проблему можно с помощью автономного роутера.

«Если отключение электричества – не редкость в вашем поселении, то сначала необходимо обезопасить свои бытовые приборы от скачков напряжения и приобрести генератор или аккумулятор для внешнего питания дома. Затем можно рассмотреть покупку автономного роутера. Он обеспечивает доступ к интернету без подключения к электросети до восьми часов», – пояснила Екатерина Кривошеева.