Общество

Международный день дружбы отмечают 30 июля

Международный день дружбы, установленный в 2011 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 65/275, отмечается ежегодно 30 июля.

Инициатором учреждения Дня дружбы выступила ЮНЕСКО, а идеологической основой для новой даты стали Декларация и программа действий в области культуры мира и Международного десятилетия культуры мира и ненасилия в интересах всей планеты (оно охватывало 2001–2010 годы). В документах было признано, что в результате различных форм насилия на всех уровнях общества во всем мире детям причиняются огромный вред и страдания. Ассамблея также признала роль образования в пропаганде культуры мира и ненасилия которые должны прививаться детям. Если дети научатся жить в мире и гармонии, это будет способствовать укреплению международного мира и сотрудничества, пишет calend.ru.

ООН предложила государственным структурам, а также международным и региональным организациям отмечать этот день в соответствии с культурными традициями той или иной страны и организовывать мероприятия и инициативы, которые будут способствовать усилиям международного сообщества и будут направлены на поощрение диалога между цивилизациями, солидарности, взаимопонимания и примирения.

Особо в резолюции подчеркивается важность новой даты в деле укрепления дружественных отношений между разными народами. «Дружба между народами, странами, культурами и отдельными лицами может вдохновить на усилия по обеспечению мира и дает возможность навести мосты между обществами, которые чтят культурное многообразие», — говорится в документе.

Кроме того, одна из задач Международного дня дружбы — привлечение молодежи, в том числе будущих лидеров, к общественной деятельности, направленной на уважительное восприятие различных культур.

В настоящее время во многих странах мира ежегодно проводятся мероприятия, связанные с пропагандой дружбы и толерантного отношения к окружающим. Сегодня к их списку добавляется и программа Дня дружбы.

Стоит отметить, что Международный день дружбы, учрежденный ООН, — не единственный праздник подобного рода: 9 июня отмечается Международный день друзей.