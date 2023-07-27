Общество

Российский прибор-маска научит незрячих видеть через язык

Российский стартап Umwelt разработал уникальное устройство, внешнее похожее на медицинскую маску, которое способно создать альтернативу зрению. Работа устройства основывается на принципах нейропластичности, то есть способности мозга перераспределять функции между зонами коры. С его помощью можно заместить одно чувство другим.

Ученые научились обманывать мозг и заставили его чувствовать образы через язык. На поверхность языка с помощью специального устройства подаются слабые электрические импульсы, несущие информацию. В частности, изображение с видеокамеры.

«Свет, отраженный от объекта, попадает в стереоскопические камеры. Затем сигнал поступает в блок обработки данных, который передает их на матрицу электродов, стимулирующих поверхность языка пользователя. В ходе краткосрочной программы обучения пользователь приобретает способность воспринимать такую стимуляцию как аналог биологического зрения», — рассказал «Известиям» основатель стартапа Максим Каменский.

Как сообщили разработчики, спектр применения изобретения широк. От замещения зрения у незрячих до гейминга. От реабилитации после повреждений мозга (травм и инсультов) до борьбы с тревожностью и нарушениями сна.

Можно даже создать рекламу, которая транслировалась бы прямо в мозг человека. Например, при рекламе газировки во рту ощущались бы пузырьки. В перспективе технологию можно также использовать с целью передачи мыслей и эмоций между людьми. Патенты на основные разработки уже оформлены.