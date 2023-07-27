Общество

Изъять из продажи контрафактный табак и обувь попросили генпрокуратуру и кабмин

Генпрокуратуру и правительство просят принять меры по изъятию из продажи контрафактных табака, обуви и парфюмерии. Обращения в адрес генерального прокурора России Игоря Краснова и главы кабмина Михаила Мишустина направил глава организации Общественная потребительская инициатива (ОПИ) Олег Павлов. Он также попросил кабмин возобновить внеплановые проверки бизнеса в связи с массовой продажей нелегального товара в регионах.

Поводом для таких обращений стало исследование рынка табачной, парфюмерной и обувной продукции, проведенное ОПИ. Оно выявило наличие контрафакта такой продукции практически во всех регионах страны, пишут «Известия».

Так, согласно данным ОПИ, лидером по продаже контрафактного табака стала Костромская область. Также в пятерку вошли Краснодарский край, Брянская область, Алтайский край, Амурская и Курганская области.

Костромская область заняла первое место в исследовании и по нелегальной торговле обуви. Вслед за ней идут Еврейская автономная область, Нижегородская и Новгородская области, Калмыкия, Северная Осетия-Алания.

Не уступила лидерство Кострома и по незаконной продаже парфюмерии. Также в пятерку регионов с наибольшим числом подделок вошли Новгородская, Смоленская, Белгородская, Астраханская области и Чукотка.