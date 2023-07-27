Общество

Названы самые востребованные врачи у россиян

Чаще всего россияне обращаются к отоларингологам, кардиологам и неврологам. Это показал совместный опрос «СМ-Клиника» и Pressfeed.

По данным «СМ-Клиника», в топ-10 самых востребованных врачей в первом полугодии 2023 года вошли: отоларинголог (13,4% от общего числа пациентов), кардиолог (9,9%), невролог (9,4%), гастроэнтеролог (9,2%), терапевт (9%), дерматовенеролог (9%), акушер-гинеколог (9%), травматолог-ортопед (7,6%), хирург (7,6%), офтальмолог (7,6%). Наибольший рост посещаемости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается у отоларингологов, дерматовенерологов, неврологов, хирургов и кардиологов.

Если говорить о самых востребованных услугах, то ими стали: различные манипуляции в процедурном кабинете (41%), услуги врачей УЗИ (30,4%), рентгенологов (17,6%) и эндоскопистов (7,6%), пишет «Газета.Ru».

«Согласно нашим данным, чаще всего пациенты обращаются в связи с ЛОР-заболеваниями, а также патологиями сердечно-сосудистой системы. Уже несколько лет подряд врач-кардиолог уверенно держит вторую строчку в рейтинге посещаемости после отоларинголога», – рассказали в пресс-службе «СМ-Клиника».

По данным Pressfeed, в первом полугодии 2023 года вырос интерес российских СМИ к теме здоровья. Так, за указанный период через сервис было прислано 2329 комментариев врачей в СМИ, а в 2022 году — 1772.

Самыми востребованными специалистами в СМИ в этот период, если судить по количеству запросов, стали: терапевт (677 комментариев в СМИ), хирург (226), невролог (179), ортопед (54), гастроэнтеролог (47), кардиолог (31), дерматовенеролог (20), акушер-гинеколог (13), отоларинголог (5) и анестезиолог (3).

Оставшаяся часть выходов в СМИ в категории «здоровье» была посвящена теме здорового образа жизни, ветеринарии и фармацевтики.

«Мы видим высокую динамику роста интереса СМИ к теме здоровья. В первом полугодии 2023 года количество комментариев по этой теме выросло на 557, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом, если по темам ЗОЖ, ветеринарии и фармацевтики их количество осталось на прежнем уровне, то по теме медицины мы увидели рост почти вдвое», — рассказала Элеонора Пахомова, заместитель генерального директора Pressfeed по стратегическим коммуникациям.