Общество

Авиарейс Псков — Москва задерживается более чем на час

Авиарейс Псков — Москва сегодня, 31 июля, задерживается более чем на час. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили пассажиры.

«Рейс Псков — Москва задерживается больше чем на час. Пока вылет заявлен на 11.45», - рассказали пассажиры.

Причиной задержки рейса объявили позднее прибытие самолета из Москвы.

Позже стало известно, что самолет задерживается до 12.45.

Ранее сообщалось, что штрафы за просрочку доставки авиапассажира, багажа или груза в пункт назначения предлагают повысить. Авиакомпанию хотят обязать выплачивать штраф в 100 рублей за каждый час задержки.