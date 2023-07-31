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Общество

Наталья Мельникова о двух способах получения набора социальных услуг

31.07.2023 10:45|ПсковКомментариев: 0

Федеральные льготники, имеющие право на получение социальных услуг, могут выбрать: получать их в натуральной форме или в денежном эквиваленте. Какое же принять решение? Как жителям Псковской области не ошибиться в выборе? Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказала управляющий региональный отделением Социального фонда России Наталья Мельникова.

 

- Наталья Геннадьевна, расскажите, что такое ежемесячная денежная выплата?

- До 2005 года все льготы в России предоставлялись в натуральном виде. Например, бесплатные лекарства для инвалидов выдавались по рецепту врача. В 2005-м вступил в силу федеральный закон №122. Часть льгот была монетизирована и превращена в ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). А со второй частью льгот граждане имеют право выбора — получать их в виде набора социальных услуг или также заменить на ежемесячную выплату.

- Кто получает ЕДВ?

- Выплату получают участники и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы умерших (погибших) участников Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семьи погибших военнослужащих, а также граждане, пострадавшие от последствий радиации, и люди с инвалидностью всех групп. Сегодня в Псковской области более 65 тысяч человек являются получателями ЕДВ.

- Каков размер ежемесячной денежной выплаты?

- Размер выплаты зависит от категории получателей. Например, граждане с инвалидностью первой группы получают 4 957 рублей 95 копеек; с инвалидностью второй группы — 3 540 рублей 76 копеек; с инвалидностью третьей группы — 2 834 рубля 76 копеек.

- Если человек является федеральным льготником и получает ЕДВ, то он имеет право на набор социальных услуг (НСУ). Поясните, что это такое.

- НСУ — это перечень услуг, предоставляемых в соответствии с федеральным законом «О государственной социальной помощи». Набор включает лекарственное обеспечение, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд в пригородных электропоездах, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Стоимость полного денежного эквивалента набора социальных услуг с 1 февраля 2023 года составляет 1 469 рублей в месяц. В том числе:

  • предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного питания — 1 132 рубля;
  • предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 175 рублей;
  • бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 162 рубля.

Обращаю внимание, что граждане, имеющие I группу инвалидности, а также дети-инвалиды имеют право на получение на тех же условиях для сопровождающего их лица второй путевки на санаторно-курортное лечение и на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

- Государство предоставляет возможность выбора между НСУ и денежной компенсацией его стоимости. Можно ли получать НСУ полным пакетом или выборочно? 

- При установлении ежемесячной денежной выплаты в первый год соцпакет предоставляется гражданам в натуральном виде «автоматически». Исключение составляют те, кто пострадал в радиационных и техногенных катастрофах.

Кроме того, ветеранам боевых действий, которым выплата установлена с 24 июля 2023 года, ежемесячная денежная выплата выплачивается в полном размере без удержания стоимости НСУ.

В дальнейшем льготник принимает решение, в каком виде ему удобно получать социальные услуги: в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом заявление о сделанном выборе достаточно подать один раз до 1 октября текущего года. После этого нет необходимости ежегодно подтверждать свое решение. Поданное заявление будет действовать с января следующего года до тех пор, пока гражданин не изменит свой выбор.

Законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.

- Как это отражается на размере выплаты?

- Важно понимать, что набор социальных услуг является частью ежемесячной денежной выплаты. Поэтому ЕДВ начисляется с учетом решения об отказе от получения набора социальных услуг полностью, одной из социальных услуг либо двух любых социальных услуг из этого набора.

Другими словами, при получении НСУ в натуральной форме его стоимость вычитывается из суммы ЕДВ. Если гражданин отказывается от получения набора социальных услуг (одной или двух любых социальных услуг) в пользу денежного эквивалента, их стоимость не вычитывается из суммы ЕДВ.

- Как подать заявление?

- Удобно и просто сделать это на портале Госуслуг или на сайте СФР. Можно также обратиться в МФЦ или в клиентскую службу отделения социального фонда по месту жительства.

- Почему при выборе предпочтение лучше отдать услугам, а не денежному эквиваленту? Как такой выбор отражается на жизни человека?

- Сегодня в Псковской области из 65 тысяч федеральных льготников 30% получают лекарственное обеспечение в натуральной форме.

При этом хочу отметить, что пока здоровье человека не доставляет ему особого беспокойства, а хронические заболевания не обостряются и не прогрессируют, легко поддаться соблазну выбрать денежный эквивалент.

Граждане, отказавшиеся от получения полного набора социальных услуг либо от его лекарственной составляющей, не смогут получать бесплатно необходимые препараты, и у них возникнет необходимость их приобретения за собственные средства. Такая нагрузка для семейного бюджета может оказаться непосильной.

Если вы выбрали денежную компенсацию НСУ, но со временем поняли, что ошиблись, восстановить право на получение набора в натуральном виде можно только после подачи соответствующего заявления в социальный фонд. В течение года изменить выбор нельзя, поэтому людям с нестабильным состоянием здоровья рекомендую тщательно взвешивать решение об отказе от получения лекарственной составляющей набора НСУ.

- Как узнать, какой набор социальных услуг человек получает сейчас?

- Сделать это можно дистанционно через личный кабинет на сайте СФР (сервис «Сведения о пенсионном обеспечении и установленных социальных выплатах»), либо лично, обратившись в клиентскую службу СФР или МФЦ.

- Как получить справку о праве на получение НСУ? Зачем она нужна?

- Справка о праве на получение набора социальных услуг — это документ социального фонда, в котором указывается, по какой категории и на какой срок вам установлена ежемесячная денежная выплата и на какие социальные услуги в составе НСУ вы имеете право в текущем году. Справка может пригодиться при получении услуг из НСУ в натуральном виде.

Получить ее можно онлайн в личном кабинете на сайте СФР. В этом случае справку вам пришлют в раздел «История обращений» либо на электронную почту. Документ будет подписан усиленной электронной подписью. Вам останется только распечатать его.

Также можно лично обратиться в клиентскую службу СФР или МФЦ. В этом случае справку вам выдадут на бумажном носителе.

Беседовала Светлана Герасимова

Теги: #Псковская область #социальные услуги #денежная выплата
Источник: Псковская Лента Новостей
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