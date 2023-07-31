Общество

Занимать деньги россиянам будут по новым правилам

Обязательный переход к расчетам возможных потерь при кредитовании населения или бизнеса на основе внутренних рейтингов (ПВР) с одной стороны позитивно отразится на устойчивости банковского сектора, а с другой — защитит кошельки соотечественников, позволив получать финансовые продукты на наиболее выгодных условиях. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

В 2004 году Базельский комитет по банковскому надзору опубликовал соглашение «Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: пересмотренные подходы», после чего значимые западные кредитные организации начали внедрять более эффективную методику при оценке кредитных рисков.

Россия также не осталась в стороне от полезного начинания. На сегодня ПВР-подход в своей деятельности уже используют четыре системно значимых банка.

Согласно оценкам ЦБ, нововведение позволило банкам продуктивно управлять кредитным риском. Для расчета достаточности капитала и других нормативов организация должна взвешивать риски клиентов, которым выданы кредиты. Банк на ПВР-подходе может делать это, присваивая заемщикам собственные рейтинги качества. Так он может сэкономить на резервах, высвободив капитал. То есть у него остается больше денег на выдачу кредитов, что напрямую влияет на уровень доходности.

Суть ПВР-подхода состоит в том, что банки оценивают риски заемщиков ретроспективно, на основе всей накопленной статистики, выстроив аналитическую модель, по которой можно оценивать качество новых ссуд. Однако, прежде чем внедрять такую методику, она должна пройти валидацию в Центробанке, сообщается на сайте регулятора.

В России 13 системно значимых банков, но применяют ПВР-подход, как было сказано, пока только четыре из них. Дело это пока добровольное, но уже через несколько лет перейдет в разряд обязательных. Такой законопроект, разработанный группой сенаторов и депутатов, внесен в Госдуму 28 июля.

Как пояснил один из инициаторов поправок Анатолий Аксаков «Парламентской газете», «обязанность по применению ПВР для системно значимых кредитных организаций в отношении требуемой доли активов устанавливается с января 2030 года». Такой срок отводится большим банкам на предварительную подготовку и получение соответствующих разрешений регулятора.

«Если Центробанк выявит несоответствие банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков, установленным требованиям, то в разрешении на применение ПВР он сможет прописать условие об устранении такого несоответствия в определенный срок или об установлении повышенных значений параметров риска», — уточнил глава комитета.

По словам Аксакова, принятие поправок позволит создать равные конкурентные условия для системных банков за счет применения наиболее точных подходов к ценообразованию кредитных продуктов и в то же время сделает максимально прозрачными кредитные риски всех СЗКО для регулятора.

В конечном итоге все предложенные поправки работают на укрепление доверия между клиентом и банком, считает соавтор законопроекта, первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. «Доверие между клиентом и банком — это ключевой фактор в работе всей банковской системы нашей страны. Это гарант стабильной работы системы. И все принимаемые законы по совершенствованию системы направлены как раз на это», — отметил сенатор в беседе с «Парламентской газетой».

Новация также поспособствует стабилизации банковской системы, уверен финансовый эксперт, кандидат экономических наук Михаил Беляев: «Это делает банки более надежными. Ведь для банков самая большая опасность — это именно кредитные риски, когда ты неправильно оцениваешь платежное состояние своего клиента, которому выдаешь деньги, а он потом оказывается не в состоянии выполнять обязательства и платить проценты по кредитам».

«Соответственно, если мы имеем дело с финансово стабильными кредитными организациями, это отражается и на состоянии и ритмичности работы всего народного хозяйства, и в конечном итоге на простом человеке», — добавил эксперт.

Для самих же банков экономия капитала от применения ПВР может иметь отложенный эффект «в результате постепенного посегментного перехода кредитной организации на новую методику оценки рисков», сообщает регулятор.

В то же время Банк России планирует сохранить возможность добровольного перехода на ПВР в соответствии с уже действующей нормативной базой для банков, не относящихся к СЗКО, следует из опубликованного в 2021 году на сайте регулятора доклада для общественных консультаций. В нем ЦБ предлагает снизить минимальное значение величины активов, необходимых для подачи ходатайства, с 500 до 150 миллиардов рублей. Регулятор также планирует разрешить применение ПВР не только на индивидуальной основе, но и в рамках банковской группы.