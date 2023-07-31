Общество

Великолучан просят не волноваться из-за звуков сирен 2 августа

Проверка работоспособности систем оповещения гражданской обороны пройдет в Великих Луках 2 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В соответствии с планом проведения регламентных работ региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Псковской области 2 августа в 8:00 на территории города Великие Луки будет проводиться проверка работоспособности систем оповещения гражданской обороны с фактическим включением электросирен», - сообщили в администрации.

Граждан просят соблюдать спокойствие и не волноваться.