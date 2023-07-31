Общество

Восемь детей в возрасте до года умерли в Псковской области с начала года

Восемь детей в возрасте до года умерли в Псковской области с начала 2023 года. За аналогичный период прошлого года в регионе скончались 12 младенцев. Об этом сообщается в отчете об итогах работы правоохранительных органов области за полгода.

«Вызывает обеспокоенность относительно высокий уровень смертности детей в возрасте до одного года жизни в регионе. За 2022 год умерло 25 детей до года, показатель младенческой смертности в Псковской области составил 5,7% при целевом показателе 4,7%», - рассказали в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что за аналогичный период 2021 года в Псковской области умерли 28 детей, показатель младенческой смертности - 5,6%, целевой - 4,6%).

В первом полугодии 2023 года наметилась положительная динамика уменьшения количества смертей детей до года: умерли 8 детей (3,81% при целевом показателе – 4,2%), за аналогичный период прошлого года – 12 детей (5,3% при целевом показателе - 4,4%).