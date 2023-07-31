Общество

Готовность бомбоубежищ в Псковской области составляет менее 40%

На территории Псковской области учтено 372 защитных сооружения гражданской обороны, готовность которых к укрытию населения составляет 37,10%. Об этом сообщается в отчете об итогах работы правоохранительных органов области за полгода.

«В условиях нестабильной геополитической обстановки возросла актуальность вопросов соблюдения законодательства в сфере оборонно-промышленного комплекса. На территории региона осуществляют деятельность 25 организаций, включенных в сводный реестр организаций ОПК. До настоящего времени не решена проблема низкой готовности защитных сооружений гражданской обороны к приему укрываемых в них лиц», - сообщили в прокуратуре Псковской области.

По мерам прокурорского реагирования, принятых в 2021 – 2022 годах, в соответствие с нормативными требованиями удалось привести 29 защитных сооружений гражданской обороны. Надзорные мероприятия в указанной сфере будут продолжены.