Общество

Детские лагеря в России просят оснастить «тревожными кнопками»

Детские лагеря просят оснастить «тревожными кнопками». Поводом для пересмотра системы безопасности лагерей стало сообщение об изнасиловании пяти девочек от 10 до 13 лет в детском лагере «Счастливое детство» в Анапе Краснодарского края.

Во избежание таких преступлений необходимо оснастить все детские лагеря «тревожными кнопками» и системами видеонаблюдения, считает первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Письмо с такими предложениями депутат направила профильному министру Сергею Кравцову 1 августа. Еще одно письмо отправлено в Следственный комитет. В нем депутат просит взять расследование резонансного дела на личный контроль главы ведомства Александра Бастрыкина. Документы есть в распоряжении «Парламентской газеты».

Ранее появилась информация о пяти пострадавших от сексуального насилия девочках от 10 до 13 лет., все они отдыхали в детском лагере «Счастливое детство» в Анапе. 1 августа в Краснодарском крае задержали 49-летнего мужчину по подозрению в преступлениях против половой неприкосновенности двух девочек на территории детского лагеря в Анапе, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.

«Как следует из публикации, мужчина совершил сексуальные действия в отношении детей в комнате отдыха лагеря. Также отмечается, что педофил еще в июне был замечен в номерах детей ночью, он проник туда, прорезав сетку в ванной», — рассказала Яна Лантратова в письме на имя Сергея Кравцова.