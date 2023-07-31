Дефицит SMM-специалистов возник в России

Дефицит SMM-специалистов по ведению аккаунтов и страниц в соцсетях образовался в России. Это привело к росту зарплат за год на 24%, рассказали представители сервиса hh.ru. Появились и вакансии до 200 тысяч рублей в месяц. SMM-специалисты по зарплате уже обгоняют финансистов, юристов, экономистов и врачей, отмечают эксперты рынка.
Рост спроса на SMM-щиков связан с тем, что бизнес стал динамичнее развивать свои каналы в соцсетях, подтверждает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Компании поняли, что активность в соцсетях привлекает клиентов, добавил он, пишут «Известия».
Аккаунт-директору готовы в этом году заплатить в среднем 180–200 тысяч рублей. 180–200 тысяч рублей — получает 40,7% аккаунт-директоров. Старший аккаунт-менеджер может претендовать на зарплату до 160 тысяч рублей. По данным hh.ru, уровень заработных плат SMM-специалистов обогнал юристов, финансистов, бухгалтеров и врачей, которые в среднем получают 80–85 тысяч рублей в месяц.
В OR Group (прежнее название «Обувь России») и основатель группы компаний «Портновская мануфактура SHISHKIN» Дмитрий Шишкин подтвердили возникший на рынке дефицит профессиональных SMM-специалистов.