Общество

Ильин день отмечают православные 2 августа

Ильин день отмечают православные 2 августа. Ильин день - церковный праздник в честь пророка Илии. Впервые этот пророк упоминается еще в Ветхом Завете: он жил примерно за 900 лет до Рождества Христова в Древнеизраильском царстве.

«Во время первого пришествия спасителя в мир пророк Илия с пророком Моисеем явились на Фаворе во славе Господней и беседовали со Христом о его страданиях. Как свидетельствует нам "Апокалипсис" или Откровение Иоанна Богослова, святой пророк Илия со святым праведным Енохом снова придет на землю перед вторым пришествием Христовым для обличения антихриста и утверждения верных», - рассказали в Псково-Печерском монастыре.

В России на 2 августа приходится еще одна дата - праздник Воздушно-десантных войск. Именно в этот день в 1930 году на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах десантировалось военное подразделение. Тот факт, что Ильин день и день ВДВ приходятся на 2 августа по Григорианскому календарю и стал поводом объявить святого небесным покровителем десантников.

Считается, что на Ильин день, как и на любой другой большой церковный праздник, нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Но в Церкви строгих запретов на работу не существует, особенно если ее нельзя отложить, главное в этот день – помолиться, почтить память пророка, посетить храм. А вот что точно нельзя, по словам священников, так это напиваться до упаду.