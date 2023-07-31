Общество

Псковские активисты поздравили с Днем ВДВ находящихся в госпитале военных

С Днём воздушно-десантных войск десантников, проходящих лечение в петербургской Военно-медицинской академии имени Кирова, а также в 442-м окружном военном госпитале министерства обороны РФ, поздравили псковские общественники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Командование 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, представитель группы добровольцев «Работайте, братья» Ольга Степанова по традиции стали инициаторами поездки в ВМА и в госпиталь. К ним присоединились псковские активистки «Женского движения "Единой России"», волонтеры из ГТРК «Псков». Помимо этого, дети из лагеря «Стремительный» и фонда «Защитники Отечества» нарисовали открытки и написали письма для военнослужащих.

Всего бойцам передали 240 подарочных наборов. В них предметы личной гигиены, сладости, соки, книги и поздравительные письма от детей. Перед воинами также выступили псковские артисты и музыканты.