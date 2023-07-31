Общество

Фрикадельки продаются в псковских магазинах «Деревня Соловьи»

Фрикадельки торговой марки «Деревня Соловьи» продаются в одноименных фирменных магазинах в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил производитель.

Фото здесь и далее: «Деревня Соловьи»

«Рецептов приготовления фрикаделек огромное множество, но вот супчик с фрикадельками и вермишелью - любимое блюдо и взрослых, и детей. Фрикадельки, картофель, вермишель, лук, морковь - и любимый супчик для всей семьи готов», - поделился рецептом производитель.

Фрикадельки изготовлены из полужирной свинины, говядины первого сорта с добавлением соли, свежего лука и чёрного перца.



Группа производителя «ВКонтакте»: https://vk.com/solovymyaso

Сайт: https://shop.pskovagro.ru/

Адреса магазинов сети в Псковской области: