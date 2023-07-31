Общество

Жители СЗФО подвергаются фишингу до двух раз в месяц – исследование

Цифровая экосистема МТС сообщает о результатах опроса по тематике фишинговых рассылок, проведенного МТС RED, дочерней компанией МТС по кибербезопасности. В первом полугодии 2023 года Северо-Западный федеральный округ занял третье место по количеству пользователей, столкнувшихся с фишингом* 1-2 раза в месяц и чаще. Активнее всех интернет-мошенничеству подвергались жители Приволжского и Центрального федеральных округов.

Также СЗФО занял третье место по числу фишинговых рассылок, в которых злоумышленники просили пользователей ввести свои данные банковских карт – 18% от всех случаев запроса данной информации. Регион в тройке по количеству полученных фишинговых писем якобы от имени госорганов (19,1% всех полученных пользователями во всех регионах рассылок от имени госорганов) и от имени нефтегазовых компаний (16,2% всех полученных пользователями во всех регионах рассылок от имени нефтегаза).

В целом по России 35% пользователей сталкивались с фишингом два и более раз в месяц, и еще 21,4% пользователей – раз в месяц. Вообще не получали фишинговых писем менее четверти респондентов. По данным аналитиков МТС RED, по сравнению с первым полугодием 2022 года общий объем фишинга вырос примерно на 40%.

Фишинговые рассылки, с которыми столкнулись пользователи в первом полугодии 2023 года, преимущественно эксплуатируют стремление к быстрому заработку. Так, 48% участников опроса получили предложения вложить денежные средства в акции/проекты с высокой доходностью и еще 28% – купить товар с большой скидкой. Еще около 12% респондентов столкнулись с предупреждением о якобы неоплаченном штрафе, задолженности или нарушении законодательства.

«Аналитики МТС RED объясняют результаты опроса ежегодным ростом количества фишинговых атак на пользователей: с 2020 года к настоящему моменту объем фишинга удвоился, а в первом полугодии вырос на 40% относительно аналогичного периода прошлого года. При этом уровень киберграмотности граждан остается невысоким. Недостаточно внимательные пользователи в случае получения фишинговой рассылки рискуют скомпрометировать свои конфиденциальные данные, а также утратить доступ к личным аккаунтам в различных сервисах», – отметил руководитель центра сервисов кибербезопасности компании МТС RED Андрей Дугин.

В опросе МТС RED, проведенном в июле этого года, приняло участие 54,3% мужчин и 45,7% женщин. 34% респондентов – люди в возрасте от 30 до 40 лет, 28,5% – от 40 до 50 лет, 21,9% – от 18 до 30 лет. География респондентов представлена всеми федеральными округами РФ.

Фишингом называется вид интернет-мошенничества, в ходе которого злоумышленники массово рассылают электронные письма или сообщения в мессенджерах, содержащие вредоносные вложения или ссылки. Чаще всего фишинг осуществляется от имени известных брендов или государственных учреждений. Целью таких атак является заражение компьютера или смартфона вредоносным ПО либо получение злоумышленниками конфиденциальной информации пользователей – логинов и паролей от учетных записей, персональных данных и данных банковских карт.