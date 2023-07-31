Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
удобное страхование
самое время для ремонта
«Истфакт» Княгиня Ольга
Снова в школу. ЛОНГРИД
Купе-кроссовер Geely Tugella
Интересные места отдыха в Псковской области
Господин Рейтингомер
«Леди Баг»: розыгрыш билетов
Топ уютных летних террас Пскова
ПЭМЗ: тендер на вентиляцию
университет профсоюзов
как поддерживают псковских врачей
чем полезен нацпроект «Культура»
 
 
 
ещё Общество 31.07.2023 10:450 Наталья Мельникова о двух способах получения набора социальных услуг 02.08.2023 15:390 Жители СЗФО подвергаются фишингу до двух раз в месяц – исследование 02.08.2023 15:090 Память погибших в боях десантников почтили в Пскове в День ВДВ 02.08.2023 14:502 Псковский коммунист Олег Кисилёв: Ленин — это фетишизм, заложенный с детсада 02.08.2023 14:410 Автор песни «Стоят девчонки» Александр Колкер скончался в Петербурге 02.08.2023 14:331 Фрикадельки продаются в псковских магазинах «Деревня Соловьи»
 
 
 
Самое популярное 27.07.2023 16:460 Раздетую двухлетнюю девочку в Пскове ночью спасли прохожие. ВИДЕО 27.07.2023 10:201 Опозорили на всю страну: вдова псковского бизнесмена ответила на обвинения в убийстве мужа 28.07.2023 09:434 «Не надо ни грибов, ни ягод»: полчище гадюк встретили в гдовском лесу. ФОТО 26.07.2023 12:410 Ураганный ветер сорвал крыши домов в дедовичской деревне. ФОТО 31.07.2023 10:596 Деньги учителям и врачам: добавить нельзя оставить
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Жители СЗФО подвергаются фишингу до двух раз в месяц – исследование

02.08.2023 15:39|ПсковКомментариев: 0

Цифровая экосистема МТС сообщает о результатах опроса по тематике фишинговых рассылок, проведенного МТС RED, дочерней компанией МТС по кибербезопасности. В первом полугодии 2023 года Северо-Западный федеральный округ занял третье место по количеству пользователей, столкнувшихся с фишингом* 1-2 раза в месяц и чаще. Активнее всех интернет-мошенничеству подвергались жители Приволжского и Центрального федеральных округов.

Также СЗФО занял третье место по числу фишинговых рассылок, в которых злоумышленники просили пользователей ввести свои данные банковских карт – 18% от всех случаев запроса данной информации. Регион в тройке по количеству полученных фишинговых писем якобы от имени госорганов (19,1% всех полученных пользователями во всех регионах рассылок от имени госорганов) и от имени нефтегазовых компаний (16,2% всех полученных пользователями во всех регионах рассылок от имени нефтегаза).

В целом по России 35% пользователей сталкивались с фишингом два и более раз в месяц, и еще 21,4% пользователей – раз в месяц. Вообще не получали фишинговых писем менее четверти респондентов. По данным аналитиков МТС RED, по сравнению с первым полугодием 2022 года общий объем фишинга вырос примерно на 40%.

Фишинговые рассылки, с которыми столкнулись пользователи в первом полугодии 2023 года, преимущественно эксплуатируют стремление к быстрому заработку. Так, 48% участников опроса получили предложения вложить денежные средства в акции/проекты с высокой доходностью и еще 28% – купить товар с большой скидкой. Еще около 12% респондентов столкнулись с предупреждением о якобы неоплаченном штрафе, задолженности или нарушении законодательства.

«Аналитики МТС RED объясняют результаты опроса ежегодным ростом количества фишинговых атак на пользователей: с 2020 года к настоящему моменту объем фишинга удвоился, а в первом полугодии вырос на 40% относительно аналогичного периода прошлого года. При этом уровень киберграмотности граждан остается невысоким. Недостаточно внимательные пользователи в случае получения фишинговой рассылки рискуют скомпрометировать свои конфиденциальные данные, а также утратить доступ к личным аккаунтам в различных сервисах», – отметил руководитель центра сервисов кибербезопасности компании МТС RED Андрей Дугин.

В опросе МТС RED, проведенном в июле этого года, приняло участие 54,3% мужчин и 45,7% женщин. 34% респондентов – люди в возрасте от 30 до 40 лет, 28,5% – от 40 до 50 лет, 21,9% – от 18 до 30 лет. География респондентов представлена всеми федеральными округами РФ.

Фишингом называется вид интернет-мошенничества, в ходе которого злоумышленники массово рассылают электронные письма или сообщения в мессенджерах, содержащие вредоносные вложения или ссылки. Чаще всего фишинг осуществляется от имени известных брендов или государственных учреждений. Целью таких атак является заражение компьютера или смартфона вредоносным ПО либо получение злоумышленниками конфиденциальной информации пользователей – логинов и паролей от учетных записей, персональных данных и данных банковских карт.

Теги: #мтс #исследование
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы внедрение дизайн-кода на всей территории Псковской области?
В опросе приняло участие 96 человек
02.08.2023, 15:480 Александр Козловский: Десантники всегда были элитой Вооруженных сил России 02.08.2023, 15:390 Жители СЗФО подвергаются фишингу до двух раз в месяц – исследование 02.08.2023, 15:300 Псковских инвесторов опрашивают на предмет актуальных проблем бизнеса 02.08.2023, 15:220 Житель Новоржева выплатил миллионный долг для возврата своей машины
02.08.2023, 15:090 Память погибших в боях десантников почтили в Пскове в День ВДВ 02.08.2023, 14:590 Свыше 10 домов на Запсковье останутся без холодной воды из-за ремонтных работ 02.08.2023, 14:502 Псковский коммунист Олег Кисилёв: Ленин — это фетишизм, заложенный с детсада 02.08.2023, 14:410 Автор песни «Стоят девчонки» Александр Колкер скончался в Петербурге
02.08.2023, 14:331 Фрикадельки продаются в псковских магазинах «Деревня Соловьи» 02.08.2023, 14:242 Игорь Савицкий о Ленине: За что мы должны ставить ему памятник? 02.08.2023, 14:150 Квартиры, льготы и выплаты: как поддерживают врачей в Псковской области? 02.08.2023, 14:070 ВТБ: Рынок привлеченных средств в России превысил 40 трлн рублей
02.08.2023, 13:590 Люди - вместе, отходы - раздельно: мастер-класс по сортировке мусора проведут в Пскове 02.08.2023, 13:480 «Анализируй этно»: О культуре народов Севера и мироэпических представлениях коми-зырян. ВИДЕО 02.08.2023, 13:390 Раскопки на территории Троицкого собора в Пскове начнут в 2023 году 02.08.2023, 13:310 Ранее судимого островича наказали за удар ногой по лицу знакомого
02.08.2023, 13:220 Псковские активисты поздравили с Днем ВДВ находящихся в госпитале военных 02.08.2023, 13:130 Более 300 кг железного шлака нашли археологи в Новосокольническом районе 02.08.2023, 13:012 Начинается видеотрансляция программы «Армрестлинг» про перенос памятника Ленину 02.08.2023, 12:550 Михаил Ведерников: В Псковской области особое отношение ко Дню ВДВ
02.08.2023, 12:490 Пожилые мужчина и женщина пропали в псковском лесу 02.08.2023, 12:390 Ирину Жаворонкову назначили на должность зампредседателя псковского облздрава 02.08.2023, 12:310 Псковской объединенной археологической экспедиции в 2023 году исполняется 40 лет 02.08.2023, 12:210 Онколог о вреде курения и частоте выявления случаев рака легкого в Псковской области
02.08.2023, 12:150 Безработный мужчина украл мотоблок у жителя великолукской деревни 02.08.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Анализируй этно» 02.08.2023, 11:550 Безопасность во время празднования Дня ВДВ в Псковской области обеспечит ОМОН 02.08.2023, 11:520 Футбольные команды «Псков» и «Луки-Энергия» готовятся к матчу на «Машиностроителе»
02.08.2023, 11:440 «Армрестлинг»: Игорь Савицкий Vs Олег Киселев. Переносить ли памятник Ленину? 02.08.2023, 11:330 Тридцать лет назад не стало «михайловского домового» Семена Гейченко 02.08.2023, 11:231 Социальный городок под Псковом планируют сдать к середине сентября 02.08.2023, 11:180 «Беседка»: Об археологическом сезоне-2023 и 40-летии объединенной археологической экспедиции. ВИДЕО
02.08.2023, 11:091 Торжественный митинг в честь Дня ВДВ состоялся в Пскове. ФОТО 02.08.2023, 11:000 Новый проект «Легенды Псковской земли» стартует на «ПЛН FM» при поддержке РВИО 02.08.2023, 10:510 Артиллерийский снаряд обнаружили вблизи опочецкой деревни Есенники 02.08.2023, 10:390 Два автомобиля столкнулись на центральном «кольце» Пскова
02.08.2023, 10:300 Ольга Тимофеева: Нацпроект дал возможность получать услуги в сфере культуры по современным стандартам 02.08.2023, 10:290 «Титан-Полимер» представил в Витебске производственный потенциал Псковской области 02.08.2023, 10:250 Женщина погибла при пожаре в Островском районе, в живых остались мужчина и ребенок 02.08.2023, 10:170 Ливни придут в Псковскую область днем 2 августа
02.08.2023, 10:100 Александр Котов: Подвиги гвардейцев-десантников никогда не будут забыты 02.08.2023, 10:030 В Бразилии скончался, предположительно, старейший житель Земли 02.08.2023, 09:530 «Анализируй этно»: О культуре народов Севера и мироэпических представлениях коми-зырян 02.08.2023, 09:401 Фотофакт: Опасный забор у Дома профсоюзов поменяли в Пскове
02.08.2023, 09:300 Лишь треть псковичей спокойно справляются с конфликтами на работе 02.08.2023, 09:220 Дефицит SMM-специалистов возник в России 02.08.2023, 09:131 Назад в 90-е: как псковичи продали квартиру и с «боем» вывозили вещи 02.08.2023, 08:390 Фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины» прошел в Пушкинском заповеднике
02.08.2023, 08:200 Ильин день отмечают православные 2 августа 02.08.2023, 08:000 Число домов-долгостроев может вырасти на 8,5% 02.08.2023, 07:410 Псковичам напомнили об упрощенном порядке получения вычета по НДФЛ 02.08.2023, 07:210 Детские лагеря в России просят оснастить «тревожными кнопками»
02.08.2023, 07:000 День Воздушно-десантных войск России отмечают 2 августа 01.08.2023, 23:094 Псковичи делили парковочные места с помощью полиции и чиновников 01.08.2023, 23:000 Псковичам предлагают подать заявку на участие в международной премии «Экология — дело каждого» 01.08.2023, 22:540 Почти миллион пассажиров перевзли железнодорожным транспортом в Псковской области за год
01.08.2023, 22:520 Ремонт дороги Носово - Кренёвка - Вече в Пушкиногорском районе может завершиться раньше установленного срока 01.08.2023, 22:370 Первый офис обслуживания клиентов «Газпромбанка» открылся в Псковской области 01.08.2023, 22:300 Церемония перезахоронения останков 36 павших в годы войны состоялась в Псковском районе 01.08.2023, 22:212 Псковские таможенники отказались от взяток в размере 500 евро
01.08.2023, 22:100 Интерактивные программы для семей с детьми подготовили во Дворе Постникова 01.08.2023, 22:000 Частным клиникам в России разрешили вести онлайн-прием 01.08.2023, 21:460 Реестр проверок юридических лиц на 2023 год по ИНН представили псковичам 01.08.2023, 21:400 Свыше 10 тысяч перецепок и перегрузок осуществили на Псковской таможне за полгода
01.08.2023, 21:310 Открытие 16-й международной «Вахты Памяти» состоялось в Невельском районе 01.08.2023, 21:220 Цветочными дорожками украсят Псково-Печерский монастырь на праздник Успения 01.08.2023, 21:200 Челябинского маньяка заключили под стражу 01.08.2023, 21:050 На участке дороги Изборск — Палкино — Остров уложили выравнивающий слой асфальта
01.08.2023, 21:000 Терапевт развеяла миф о рисках простудиться в жару от мороженого 01.08.2023, 20:490 Новый ФОКОТ открылся в псковской Родине 01.08.2023, 20:410 Суд признал недействительным создание общественного совета при главе Новоржевского района 01.08.2023, 20:320 Вечер памяти в десятую годовщину убийства священника Павла Адельгейма состоится в Пскове
01.08.2023, 20:140 «Гонки по вертикали»: выборные хроники, электоральный киллер и «лишние люди». ВИДЕО 01.08.2023, 20:000 Ограждение воинского захоронения на острове имени Залита установили осужденные 01.08.2023, 19:410 Пскович занял призовые места в велогонке на летних играх паралимпийцев 01.08.2023, 19:221 «Эхономика»: Валерий Лесников о самочувствии малого и среднего бизнеса в Псковской области. ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru