Общество

Сервис безналичных чаевых запустили в Пскове

Сбер и ряд псковских заведений общепита в июле запустили первый в Пскове сервис безналичных чаевых – СберЧаевые. Теперь довольные клиенты кафе и ресторанов могут поблагодарить работников сферы услуг за оказанный сервис, даже если с собой нет наличных денег или банковской карты - достаточно смартфона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбера.

Для оплаты необходимо отсканировать QR-код на чеке официанта, выбрать или ввести сумму вознаграждения, нажать зеленую кнопку SberPay и подтвердить транзакцию в приложении СберБанк Онлайн одним кликом. Сервис уже доступен в ресторанах «СтрогановЪ», «Графin», в баре Пихта Lounge, кафе «Лосось культура», кафе «Моя Италия» на улице Карла Маркса, кафе «Грильяж» в городе Великие Луки. Список заведений общепита с новым сервисом продолжает расширяться.

Оплата чаевых с помощью сервиса Сбербанка имеет целый ряд преимуществ:

не нужно устанавливать дополнительные приложения и проходить регистрацию,

перевод средств совершается моментально.

Сервис для партнеров Сбера – юридических лиц – абсолютно бесплатный, официантам перевод средств осуществляется моментально. Сервис СберЧаевые может использоваться не только для выражения благодарности официантам, но и другим работникам сферы услуг, например, курьерам, мастерам в салонах красоты, водителям такси, доля чаевых которых значительно сократилась из-за постепенного перехода на безналичные платежи.

Чтобы начать получать чаевые на карту, достаточно зарегистрироваться на специальном ресурсе Сбера по номеру телефона, привязать карту, на которую будут приходить чаевые, и настроить командный или персональный QR-код, которые можно показывать клиенту на экране смартфона или на напечатанной визитке, а также разместить в тейбл тентах, в расчетнице, чек-холдерах и так далее.