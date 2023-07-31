Общество

Печорская база отдыха «Лукоморье» готовится отпраздновать 18-летие

Центр загородного отдыха «Лукоморье» в Печорском районе готовится отпраздновать 18-летие. Праздничные мероприятия запланированы на 5 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

«За историю центра загородного отдыха много яркого и интересного происходило и продолжает происходить. Большое количество любящих сердец провели здесь свое первое семейное торжество, а юбиляры открывали свои новые страницы жизни! Даже сложно сказать, сколько тонн мяса пожарили здесь в виде шашлыков и сколько фейерверков тут было запущено в небо! Лукоморье - это наша общая история и история каждого отдыхающего в частности!» - отметили организаторы праздника.

В программе на 5 августа:

пенная дискотека,

краски-шоу,

зажигательные танцы Go-Go,

веселые конкурсы с фирменными призами от именинника.

Праздник стартует с 11.00. Подробности можно узнать по телефонам: +79211167711; +7-921-218-41-34.

Напомним, центр загородного отдыха «Лукоморье» расположен в 25-ти км от Пскова в сосновом бору на берегу Псковского озера.