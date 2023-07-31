Общество

«Экопром» поздравил псковских военнослужащих с Днем ВДВ

«Экопром» (ГК «Мехуборка») поздравил с Днем Воздушно-десантных войск военнослужащих, ветеранов и их семьи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

«2 августа – особый день для жителей Псковской области. Это праздник фактически каждой псковской семьи. Именно в нашем регионе дислоцируется прославленная 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная ордена Суворова дивизия. Этот праздник посвящен настоящим героям, людям смелым и решительным. Наша компания гордится, что у нас есть свои герои, и они выбирают нас!» – подчеркнули в «Экопроме».

Водитель мусоровоза – это важная и ответственная профессия, неотъемлемая часть комфортной жизни региона, отметили в компании. На плечи водителя ложится главная задача «Экопрома» – поддержание порядка и чистоты в городах и в населенных пунктах.

«Ответственный, исполнительный и надежный», - именно так, характеризуют сотрудники «Экопрома» водителя спецавтотранспорта Александра Цветкова. В сентябре 2022 ему вручили повестку о мобилизации, 10 месяцев Александр выполнял поставленные государством задачи, был контужен, а после вернулся в «Экопром». «Коллектив, в который хочется возвращаться. Здесь все очень стабильно», - отметил Александр Цветков.

«Александр, спасибо от лица руководства и всего коллектива за безупречную и образцовую работу! Всего доброго вам и вашей семье!» – поздравил своего сотрудника «Экопром».