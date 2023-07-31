Общество

Социальную справедливость в равенстве всех перед законом видят 36% опрошенных россиян

Каждый третий россиянин (36%) видит социальную справедливость в равенстве всех перед законом, 20% граждан видят социальную справедливость в том, чтобы положение каждого определялось результатами его труда. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 8 июля 2023 года. В нем приняли участие 1,6 тысяч россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%, пишет RuNews24.

«Сегодня, как и десять лет назад, россияне видят социальную справедливость прежде всего в правовом поле, в равенстве всех перед законом - 36%, каждый третий (2013 год - 36%). Еще 20% считают, что социальная справедливость заключается в том, чтобы положение каждого определялось результатами его труда (+8 п. п. к 2013 году). Почти столько же видят ее в экономическом равенстве - в том, чтобы уровень жизни всех граждан был примерно одинаковым, не было ни богатых, ни бедных (19%, 2013 год - 20%)», - говорится в сообщении.

Из опроса следует, что 21% респондентов считают Россию наиболее общественно справедливым государством, 11% назвали Китай, 6% - Белоруссию.