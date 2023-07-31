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Общество

Назван способ купить товары для школы на 25% дешевле

03.08.2023 07:19|ПсковКомментариев: 0

Список товаров, которые понадобятся школьнику к началу нового учебного года, обычно бывает известен заранее. Если заняться их приобретением в начале, а не в конце августа, то выбор моделей, цветов, фасонов и размеров будет значительно больше, отметил генеральный директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков. По его словам, те родители, которые не будут откладывать покупки до последнего момента, смогут воспользоваться летними распродажами и специальными акциями.

«Перечень товаров, которые необходимо купить для школы, известен. Никакого секрета нет, что нужны будут школьные рюкзаки или ранцы, письменные принадлежности, тетрадки, а также повседневная одежда и одежда для спорта. Самое выгодное время, чтобы их купить, – это сейчас, поскольку магазины еще предлагают летние скидки, а также специальные акции, чтобы привлечь покупателей», – считает Дмитрий Чумаков.

Правильный выбор времени позволит снизить затраты на сборы ребенка в школу, продолжил маркетолог в интервью радио Sputnik.

«В первые полторы-две недели августа будут самые выгодные цены. Потом не столько произойдет подорожание, сколько будет меньше скидок и дешевых товаров. Если приобретать товары для школы сейчас, то один и тот же набор будет процентов на 20-25% дешевле, чем в конце августа», – уверен Дмитрий Чумаков.

Теги: #школа #образование #покупки
Источник: Псковская Лента Новостей
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