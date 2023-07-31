Общество

О самом опасном месте для покупки арбуза предупредила нутрициолог

О самом опасном месте для покупки арбуза предупредила врач-нутрициолог Дарья Русанова. Она рассказала, где жителям России не стоит приобретать арбузы.

«Избегайте придорожных торговцев. У них обычно нет разрешений и документов на товар. Такие продавцы могут сбывать некачественный продукт. Покупка должна быть совершена в официальной точке – в магазине, на рынке», — рассказала врач РИА Новости.

Врач также подчеркнула важность правильного хранения арбуза на торговой точке. Плоды следует держать под навесом или в тени. На ягоде не должно быть вмятин, царапин, расколов и разрезов. Повреждения способствуют распространению болезнетворных бактерий, вызывающих отравление.

«Не стоит при этом соглашаться на предложение вырезать из арбуза кусочек для проверки на спелость. Купив такой арбуз, вы рискуете отравиться, времени для формирования вредоносных микроорганизмов от момента разреза до стола предостаточно», — добавила специалист.

Специалист напомнила, что в первую очередь для покупки необходимо соблюдать привычные сроки. Раньше конца августа — начала сентября этого делать не стоит.