Общество

Сотрудники IT-сферы со средним образованием могут получить отсрочку от армии

Предоставлять отсрочку от военной службы сотрудникам IT-компаний, у которых есть только среднее профильное образование, предлагает Минцифры. Об этом ведомство сообщило в письме в Госдуму.

Сейчас, согласно принятому в 2022 году порядку, на отсрочку могут претендовать только специалисты IT-компаний с госаккредитацией, у которых есть высшее образование.

Депутат Госдумы Яна Лантратова в обращении в правительство предложила ввести для специалистов со средним образованием специальный квалификационный экзамен, который уравнял бы их с сотрудниками, закончившими вуз.

Минцифры в ответ на эту инициативу сообщило, что такой выход «возможен к реализации». В ведомстве подчеркнули, что еще в июне направили вице-премьеру Денису Мантурову письмо, в котором предложили иной выход — предоставить отсрочки от службы сотрудников технологических компаний, у которых есть среднее профильное образование.

В ведомстве сообщили, что получают подобные предложения от крупнейших игроков отрасли регулярно — те жалуются на недостаток специалистов на рынке, пишут «Известия».

Также письмо Минцифры в правительство содержало еще одну инициативу — по расширению списка приоритетных специальностей, которые подходят под критерии освобождения от службы в армии.

В IT-сфере сейчас наблюдается тренд на отказ от требований о наличии высшего образования, сообщили «Известиям» в пресс-службе сервиса по поиску работы Superjob. «Cреди вакансий для программистов требование о наличии высшего образования содержат лишь 25—30%», — отметили там.

А опрошенные изданием представители отрасли заявили, что полностью поддерживают инициативы Минцифры.

«В каждой компании, которая занимается разработкой российских технологий и программных продуктов, есть ценнейшие сотрудники без высшего профильного образования», — заявил генеральный директор компании ИВК Григорий Сизоненко.

Он отметил, что найти им замену, «особенно в условиях текущего кадрового голода отрасли», крайне сложно.