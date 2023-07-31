Сбербанк подвел итоги деятельности за первое полугодие 2023 года

По итогам первого полугодия 2023 года Сбер показал сильные результаты, обеспечив рост чистой прибыли до 737,5 млрд рублей и рентабельность капитала на уровне 25,5%. Фокус команды на постоянное улучшение клиентского опыта позволил перешагнуть отметку в 107 млн активных клиентов и 80 млн ежемесячных пользователей СберБанк Онлайн. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбера.
Повышение эффективности и управление расходами при сохранении технологического развития остаются ключевым фокусом Сбера.
«Во втором квартале мы продолжали совершенствовать нашу нейросеть Kandinsky 2.2 для создания уникального контента, а также представили в режиме тестирования собственную версию мультимодальной нейросети – GigaChat. Динамичное развитие бизнеса наряду с улучшением макроэкономических условий дают нам уверенность в достижении наших амбициозных целей до конца 2023 года», - подчеркнул Герман Греф.
Отчетность специального назначения в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 6 месяцев 2023 года и по состоянию на 30 июня 2023 года можно посмотреть по ссылке.