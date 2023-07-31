Общество

Юрист рассказала, за какие медуслуги придется доплачивать с 1 сентября

Согласно постановлению правительства, которое вступает в силу с 1 сентября, некоторые медицинские услуги населению станут платными. Прежде всего, это касается ряда видов неотложной помощи, рассказала медицинский адвокат коллегии адвокатов «Правовая политика» Ирина Гриценко.

«Раньше скорая медицинская помощь, а также помощь при обострении болезни всегда оказывалась бесплатно. Теперь же неотложную помощь при внезапных острых заболеваниях и обострении хронических хворей, если это не угрожает жизни, исключили из списка запретов на платные услуги. За это теперь могут взимать деньги», — приводит слова Гриценко «Прайм».

Кроме того, теперь разрешено организовывать платный медицинский пост, если показаний для этого нет. «Другими словами, если в медицинских документах врач не указал на необходимость наличия "индивидуального поста медицинского наблюдения", за него могут попросить заплатить», — разъясняет юрист.

Еще одна новация: обследование не по назначению врача, а по собственному желанию - теперь платное.

«К примеру, пациент обращается к терапевту и просит назначить исследование у узкого специалиста. Если врач не видит к этому показаний, придется заплатить. То же самое и с госпитализацией, она возможна только по направлению врача», — объяснила Гриценко.

В постановлении также сказано, что если лекарства из не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) не были закуплены стационаром за счет бюджетных средств, то они могут быть назначены за дополнительную плату.

«Если пациент считает, что лекарство, которое не входит в этот список, поможет ему лучше, врачи могут предложить заключить договор на оказание платных медицинских услуг, а не отговариваться, что не видят в другом препарате необходимости», — пояснила адвокат.

Это же касается медицинских изделий и лечебного питания. Если они не закуплены за счет бюджета, то могут быть назначены за дополнительную плату.

И еще важный пункт — подтверждено безусловно платное оказание анонимной медицинской помощи. Любые медуслуги без подтверждения личности пациента были и будут возможны лишь за деньги.

Получение платных медицинских услуг невозможно без заключения договора. Название услуги должно советовать номенклатуре, утверждаемой Минздравом. «Врачи не имеют права сначала оказать медицинскую услугу, а потом попросить за нее заплатить», — заключила Гриценко.