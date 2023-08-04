Общество

Резиновое ассорти: все дороги ведут на «Алмазную»

Большинство людей не задумываются о том, насколько многое в их повседневной, бытовой и производственной жизни зависит от кусочков обычной черной резины. И вспоминают о ней лишь тогда, когда что-то выходит из строя.

С работой местного магазина «Резинотехнических изделий», их наградами и ассортиментом ознакомилась корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В магазин «РТИ» псковичи и местные предприятия обращаются с разными проблемами от самого обычного «колечка», способного спасти от протекания крана, до ремней, необходимых для тяжелой техники местных ремонтных и промышленных организаций. Ни для кого не секрет, насколько важно обеспечить бесперебойную работу станков и оборудования, участвующих в производственном цикле.

Именно поэтому сотрудники получили заслуженную благодарность от Псковской городской Думы за добросовестный труд и деятельность, направленную социально-экономическое развитие города. Почетную награду директору «Резинотехнических изделий» Юлии Агальцовой вручил депутат Псковской городской Думы Алексей Форш.

«Это закономерно, и это долгожданно», – отметила директор магазина. Благодарность города на почетной стене организации далеко не первая, ранее «РТИ» уже заняли 9 место в рейтинге надежных партнеров региона по данным Центра аналитических исследований России и получили грамоту администрации города.

Псковичи приходят на Алмазную не только за товаров, но и за консультацией и за грамотным подбором резинотезнических изделий, ведь из-за отличий стандартов разных стран от российского ГОСТа, у рядового покупателя могут возникать проблемы.

«Вот приходит человек, и у него есть проблема. Для её решения и есть мои ребята - продавцы-консультанты. Выслушают, подберут товар из наличия, оформят заказ на эксклюзив. Если что, могут дать совет, как сделать так, чтобы, например, ремни, четко подошли к конкретной машине», – рассказала Юлия Агальцова.

Поставщики у организации преимущественно российские. Из зарубежных поставщиков работают с Китаем, что необходимо для подбора деталей на импортную технику.

Постоянными клиентами «Резинотехнических изделий» за 17 лет работы стали многие предприятия не только из сферы ЖКХ и ремонта, но и из сельского хозяйства по всей территории Псковской области.

В магазине на улице Алмазной, 1В всегда в наличии широкий ассортимент технической резины. Это кольца, ремни, подшипники, рукава, манжеты, набивки, конвейерные ленты, хомуты и многое другое. Ассортимент доступен для заказа на Ozon и «Яндекс.Маркет», а для более подробного ознакомления с товаром и обратной связи работает группа «Резинотехнические изделия» в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы везде. Техническая резина используется во многих сферах нашей жизни от наших квартир, до мастерских и, даже аэропортов. Вот вы приходите домой, открыли дверь, и уплотнение на двери – техническая резина. Пошли руки помыть, и чтобы не тек кран, там тоже нужна техническая резина. На кухне, в стиральной машинке, в магазине и абсолютно на любом производстве будет техническая резина. От аэропортов до личных дач, это все наше», – объяснила заместитель директора Дарья Смирнова.

Награду от Псковской городской Думы за свой трудовой вклад получили также и сотрудники «РТИ» - от заместителя директора до заведующего складом.

Директор организации всегда подбирает «работу под сотрудника, а не сотрудника под работу». Каждый работник пришел в «РТИ» по разным причинам. Кто-то по объявлению, а кто-то из простого клиента, который пришел узнать про новый ассортимент.

«Они растут, учатся, осваивают новое. Я не думаю, что нужно "выкачивать все соки из людей", скорее, нужно готовить людей к будущему, чтобы они могли себя реализовать как специалисты. Людям интересно сюда приезжать, им здесь нравится», – рассказала директор про своих сотрудников.

По словам менеджера по продажам Григория Торина, в магазине не хватает разве что «хорошего парня». Будущего менеджера по продажам ищут, предпочтительно, технической специальности.

«Клиентов становится все больше, ассортимент все шире», – рассказал Григорий Торин.

Торговая точка «Резинотехнические изделия» находится по адресу: город Псков улица Алмазная, 1В. Продукция доступна на маркетплейсах Ozon и «Яндекс.маркет». По поводу вакансии обращаться по номеру: +7 (911) 357-50-64.

Анастасия Мишуковская