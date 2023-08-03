«Сообразим на троих»: Смещенный акцент выборов, сказка про белого бычка и «Где ты, побратим?» ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Сообразим на троих», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 3 августа. Самые важные и резонансные темы общественно-политической жизни вместе с радиослушателями обсудили постоянные соведущие Константин Калиниченко, Сергей Васильев и Александр Савенко.
Ключевые темы сегодняшнего выпуска:
- Месяц до голосования. Куда сместился акцент сентябрьских выборов?
- «Где ты, побратим?» Нужны ли Пскову партнеры за границей, и если да, то с кем дружить - с азиатскими и африканскими странами или только с братской Белоруссией?
- Докучная сказка про развитие туризма. Есть ли у властей план и почему каждый раз у нас изобретают новый условный биноскоп?