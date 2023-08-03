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«Сообразим на троих»: Смещенный акцент выборов, сказка про белого бычка и «Где ты, побратим?» ВИДЕО

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Общество

«Сообразим на троих»: Смещенный акцент выборов, сказка про белого бычка и «Где ты, побратим?» ВИДЕО

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Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Сообразим на троих», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 3 августа. Самые важные и резонансные темы общественно-политической жизни вместе с радиослушателями обсудили постоянные соведущие Константин Калиниченко, Сергей Васильев и Александр Савенко. Ключевые темы сегодняшнего выпуска: Месяц до голосования. Куда сместился акцент сентябрьских выборов?

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