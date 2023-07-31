Общество

Путин подписал указ о страховании жизни и здоровья добровольцев спецоперации

Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев-участников спецоперации – с соответствующей инициативой ранее вышла рабочая группа по вопросам спецоперации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

«Предоставить гражданам Российской Федерации, пребывающим в добровольческих формированиях, страховые гарантии в виде компенсации», – говорится в тексте указа.

Все добровольцы будут застрахованы на тех же условиях, что и другие военнослужащие. Норма имеет обратную силу и действует с первого дня СВО - 24 февраля 2022 года.

Документ определяет страховые гарантии добровольцам и их семьям в виде компенсации в случае гибели или смерти в течение года после получения инвалидности или ранения. Страховая выплата семье в случае гибели предусмотрена в размере 3 млн 131 тысяча 729 рублей 56 копеек, уточняет FlashNord.