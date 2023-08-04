Общество

Неожиданное последствие употребления холодной пищи назвала диетолог

Летом многие люди любят добавлять лед в напитки и не разогревают перед употреблением продукты, хранящиеся в холодильнике, отметила гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная. Подобные привычки не приводят ни к чему хорошему, уверена она. В частности, холодная еда может оказывать негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему, добавила врач.

«Все ингредиенты нашей пищи расщепляются при определенной температуре. Если вы едите что-то очень холодное, организму нужно это согреть. Но здесь есть хитрый минус: когда холодная еда попадает в теплое пространство, в организм, она вызывает спазм сосудов, в том числе рефлекторный спазм сосудов сердца. Если продукты очень холодные, при прохождении через пищевод они могут вызвать буквально сердечный приступ», – предостерегла Ирина Бережная в интервью радио Sputnik.

Постоянное употребление холодных продуктов может привести к нарушению процесса пищеварения и хроническому воспалению, продолжила гастроэнтеролог.

«Если вы постоянно едите что-то холодное, это приведет к тому, что у вас нарушатся ферментативные процессы, выброс ферментов – если они не достигают определенной температуры, то не активизируются. Это может привести к хроническому воспалению. Если есть продукты сразу из холодильника, нарушается еще и микробный спектр в полости рта, в желудке, в кишечнике за счет того, что они (микробы, – ред.) не могут жить в среде с температурой ниже, чем им биологически положено. Кроме того, нерасплавленные жиры могут вызвать кишечную непроходимость, особенно если речь идет о бараньем жире», – уточнила Ирина Бережная.

Чтобы адаптироваться к жаркой погоде, вовсе не обязательно налегать на холодную пищу и напитки со льдом, считает гастроэнтеролог.

«В жарких странах для охлаждения пьют горячий чай: организм выдает больше тепла и быстрее остывает, адаптируется к жаре. Главное, пить много жидкости, лучше всего – комнатной температуры. Тогда разница между внутренней и наружной средой будет меньше», – заключила Ирина Бережная.