Общество

Более половины псковичей были довольны своей первой работой

Уже совсем скоро недавние студенты ссузов и вузов начнут активно искать работу – новый деловой сезон начинается уже в августе. В связи с этим служба исследований сервиса по поиску работы провела опрос среди трудящихся жителей Псковской области и выяснили, какой была их первая работа, насколько они были ей довольны, и кто помог им в первый раз трудоустроиться.

По данным hh.ru, жители Псковской области рассказали, кем начинали работать. Самыми популярными вариантами стали рабочий на производстве (15%), промоутер (5%), консультант в магазине (19%), ассистент (6%) и официант (9%), оператор колл-центра (4%), грузчик (10%). Еще 11% начали сразу работать по специальности. Высокой долей таких респондентов отличаются профобласти «Медицина, фармацевтика» и «Наука, образование». Меньше всего работают по специальности в регионе молодые специалисты, имеющие за плечами образование в сфере закупок, искусства и культуры.

При этом больше половины опрошенных (55%) отметили, что в целом были довольны своей первой работой, еще 15% (то есть каждый десятый) был не доволен работой, потому что там мало платили. Каждый пятый (19%) не был доволен первым трудоустройством, но по мнению данных респондентов у них не было выбора. А 10% заявили, что их первая работа была достаточно тяжелой и не пронесла радости. Остальные затруднились ответить.

Главными требованиями к своей первой работе у местных молодых соискателей были хорошая зарплата (49%), возможность совмещать работу с учебой (40%), близость к дому (27%) и возможность развития (19%). Дополнительные бонусы в виде социального пакета (5%) и ДМС (5%) на первой работе были не так важны.

Более трети опрошенных отработали на первом месте работы от одного до трех месяцев, еще 34% — от полугода до года, а 15% — больше года. При этом найти место для первой трудовой деятельности опрошенные смогли с помощью друзей (27%), родителей (18%) или специализированных сайтов по поиску работы (27%). Еще 15% увидели объявление на улице или в социальных сетях.

При поиске первого места работы 88% местных молодых соискателей испытывали некоторые сложности. Так, каждого четвертого (25%) не хотели принимать без опыта работы, 19% предлагали слишком маленькую зарплату, 27% не хотели брать из-за возраста, а 19% не подходил график.

Интересно, что больше половины (59%) опрошенных жителей региона были официально оформлены на первой работе. По сравнению с данными аналогичных опросов прошлых лет доля таких «белых» трудоустройств в городе постепенно растёт.