Общество

День одиноких работающих женщин отмечают 4 августа

День одиноких работающих женщин – день, призванный отметить важную роль, которую одинокие работающие женщины играют в обществе – отмечается 4 августа.

Сегодня мир по-прежнему несвободен от сложившихся веками стереотипов, особенно – в отношении женщин. В некоторых сообществах до сих пор считается, что женщине «место дома», и она должна «трудиться» прежде всего на создание семьи. Поэтому те, кто стремится сломать эти стереотипы, занимается самообразованием, строит карьеру, сталкиваются порой с непониманием и предвзятым отношением на рабочем месте и в обществе.

Но ведь все люди разные, со своими интересами, мечтами и талантами. Сегодня женщинам не обязательно выходить замуж и быть домохозяйкой, чтобы доказать свою ценность и состоятельность. Успешные бизнес-леди, женщины, добившиеся в различных профессиональных сферах успеха, высот и достижений, те из них, кто самостоятельно идет по жизни, строит карьеру, приносит пользу обществу, при этом радуясь каждому дню и неся свою позитивную энергию окружающим, заслуживают не меньшего уважения, чем любящие жены и заботливые матери. Они вносят свой вклад в работу и жизнь общества наравне с мужчинами, пишет calend.ru.

Поэтому и был создан сегодняшний неофициальных праздник, инициатором которого выступила американка Барбара Пейн в 2006 году – основательница партнерской сети таких одиноких работающих женщин. С тех пор он отмечается ежегодно и призван обратить внимание окружающих на право каждой женщины самостоятельно выбирать свой путь в жизни.