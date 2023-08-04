Общество

Сотрудники ОМОН обеспечат безопасность на гдовском фестивале «Наше море»

Сотрудники ОМОН «Кром» управления Росгвардии по Псковской области совместно с полицией примут участие в обеспечении общественной безопасности и охране общественного порядка на фестивале «Наше море», который пройдет в Гдовском районе 4-6 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Также региональное управление Росгвардии напоминает, что в соответствии с положениями федерального закона «Об оружии», запрещено ношение гражданского оружия при проведении массовых мероприятий, нахождение с оружием в организациях, предназначенных для развлечения и досуга, а также ношение оружия в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что фестиваль будет посвящён «Алым парусам».